Toltar’dan Bakan Bozdağ’a ziyaret

Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar, önceki gün TBMM’de bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

Başkan Toltar, ayrıca TBMM’de AKP Milletvekili Cemil Yaman ile birlikte Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ı ziyaret etti. Bozdağ ile bir süre görüşen Yaman ve Toltar, çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulundular.

DİLOVASINI ANLATTI

Ziyaret ile ilgili olarak açıklamalarda bulunan Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar, “Adalet Bakanımız Bekir Bozdağ ile ülke gündemi ve Dilovası’nda ki çalışmalar ile ilgili fikir alışverişinde bulunduk. Misafirperverliğinden dolayı Bakanımız Bekir Bozdağ’a teşekkür ediyorum.”dedi.