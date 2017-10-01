Yaptığı ziyaretler sırasında esnaf temsilcileri ve vatandaşların kendisine ilettikleri sorunları da dinleyen Başkan Toltar, “Modern bir şehir oluşturmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu göreve insanımıza hizmet için geldik” dedi. Toltar buluşması sırasında halkın yakın ilgisi ile karşılaşıyor.
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Toltar’dan esnaf turu
Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar, ilçe genelindeki esnaf ziyaretlerini sürdürüyor.
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