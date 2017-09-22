Tolunay Bekçi, Çengelköy’de çok mutlu

Sezon öncesi Gölcükspor ile yolları ayrılan genç yetenek Tolunay Bekçi, İstanbul BAL takımlarından Çengelköyspor ile anlaşmıştı. Yeni kulübünün son derece güzel bir ortama sahip olduğunun altını çizen Tolunay, Çengelköy ekibinde 41 numarayı formayı terlet

FUTBOLCU ÇOK SEVİYORLAR

Orta sahanın her bölgesinde oynayabilen ve ofans hattının da kilit isimlerinden birisi olan Tolunay, her şeyin yolunda gittiğini şu sözlerle belirtti: Çengelköysporlular futbolu çok seviyor, kulübünü sahipleniyor. Değerli bir başkan, yönetim ve teknik ekip ile birlikteyiz. Bize evlatları, kardeşleri gibi yaklaşıyorlar. Huzurlu bir ailenin ferdiyim.

41’İ GİYECEĞİM

Takımı Tanju Çolak’ın kardeşi Yücel Çolak çalıştırıyor. Herkes bir birine çok samimi yaklaşıyor. Sezon sonuna kadar da böyle devam edeceğine inanıyorum. Takımdaki tek İzmitli benim ve forma numaram da tabii ki 41 olacak. Çengelköyspor’un başarılı olması için elimden geleni sahaya yansıtacağım. Hepimizi için hayırlısı olur inşallah. Erdem ÖVÜÇ