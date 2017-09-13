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Toparlanın!..

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Toparlanın!..
Uşak maçının son saniyelerinde yediği golle 2-1 mağlup olan 3.Lig temsilcimiz Kocaelispor’da, cumartesi günkü Tekirdağspor deplasman maçının hazırlıkları başladı

UŞAK MAÇI GERİDE KALDI

Sultanbeyli Belediyespor deplasmanında 1-1 berabere kaldıktan sonra bayram ertesi İzmit İsmetpaşa Stadı’nda şampiyonluk adayı Utaş Uşakspor’a uzatmaların son saniyelerinde yediği golle 2-1 mağlup olan Kocaelispor’da cumartesi günü Çorlu’da oynanacak olan Tekirdağspor maçının hazırlıkları başladı. Mesut dışında tam kadro antrenmanda yer alan Yeşil Siyahlılarda morallerin düzelmeye başladığı görüldü.

ÇİFT KALE MAÇ TEMPOLUYDU

Teknik Direktör Ümit Metin Yıldız denetiminde yapılan antrenman toplu halde düz koşu ile başladı. Isınma hareketlerinin ardından 3 grup halinde 5’e 2 top kapma çalışmasına geçildi. İkişerli gruplar halinde tempo arttırıcı koşuların yapıldığı antrenman çift kale maç ile sona erdi. Yarım sahada yapılan maçta Can Emre, İshak, Burak Süleyman, Kadir Öge, Mert Yavuz, gençler Celil, Gökdeniz ve Aykut’un performansı dikkat çekiciydi. 

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