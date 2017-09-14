Topçular halkı, sarhoşlar yüzünden parka gidemiyor!

Mesut Akbulut

İzmit Belediyesi, 1 yıl önce Topçular Yolu, su deposu üstünde İzmit Birlik Çocuk Parkı’nı yaptı.

Park çok da güzel oldu…

Bölge halkı çok memnun oldu.

Ama son zamanlarda park, geceleri bira içenlerin mekanı haline gelmiş.

Akşamları saat 22.00’den itibaren, sarhoşlar parka dadanıyormuş.

Bira içip, nara atıyorlarmış.

Küfürlü konuşmalar yapıyorlarmış…

Kendilerini uyaranlara ağır hakaretler ediyorlarmış…

Yani, akşamları alkol alan vatandaşlar, parkta büyük rahatsızlık yaratıyormuş…

Durum böyle olunca da vatandaşlar, o saatlerde ne o parka gidebiliyormuş, ne de parkın yanından geçebiliyormuş.

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Topçular halkı, bu parka bir MOBESE kamera kanmalarını istiyorlar…

Kamera konulması için imza toplayarak gerekirse Valiliğe bile çıkabileceklerini söylüyorlar.

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Topçular Mahallesi sakinleri ve özellikle parkın etrafında evleri olan vatandaşlar, bu sorunun çözülmesini istiyor…

Parka bir MOBESE kamera konmasını istiyor…

Kocaeli Emniyet müdürlüğü, bu sorunu çözmeli…

Akşamları, bu parka baskın yapmalı, bu sorunu kökten çözmeli…

Mahalle sakinleri, bu sorunu dile getirmemi istedi, ben de bu sorunu köşemden yazdım…

Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bu sorunu derhal çözmeli, yoksa yarın, öbürsü gün burada çok nahoş hadiseler olabilir…

Benden uyarması…