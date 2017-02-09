Toplumsal ayrışma bakın hangi boyuta geldi?

M.Tanzer Ünal

Siz devam edin bakalım muhteremler, toplumu ayrıştırmaya devam edin!

“Evet” deyin, “Hayır” deyin…

“Bizden” deyin, “Karşıdan” deyin…

“Başı secdeye değiyor, değmiyor” deyin…

“O öyle giyiniyor, bu böyle giyiniyor” deyin…

Sizden olanların işini yapın, diğerlerinin işini yapmayın…

Sizden olanı ihya edin, başkalarına zulmedin…

Sizden olana ihale verin, başkaları taş yesin…

Geldiğimiz nokta nasıl bir nokta biliyor musunuz, inanamazsınız.

Toplum öyle ayrıştı ki, toplum öyle öfke dolu ki, insanların değil birbirine sokaktaki kedilere bile tahammülü kalmadı.

Akıllar firarda, ruhlar yaralı!

O araştırmanın sonuçları

İstanbul Bilgi Üniversitesi’nden Doç.Dr.Emre Erdoğan, kısa bir süre önce “Türkiye’de Kutuplaşmanın Boyutları” konulu bir araştırma yaptı.

Ayrıntılı bir çalışma…

Sonuçlar tek kelimeyle ürpertici!

Araştırmaya katılanların…

*Yüzde 74’ü “Çocuğumun benden farklı bir partiyi destekleyen kişinin çocuğuyla oyun oynamasını istemiyorum” diyor.

*Yüzde 78’i “diğer” partiye oy veren biriyle iş yapmak istemiyor.

*Yüzde 83’ü kızlarının “diğer” partiye oy veren birisiyle evlenmesini istemiyor.

Gördüğünüz gibi, siyasi parti tabanları birbirlerini o kadar “uzak” görmeye başladılar ki, bireyler arasındaki sosyal ilişkiler iyice koptu.

Birbirleriyle iş yapmaz, evliliklere sıcak bakmaz oldular.

Bu olup bitenler, toplumdaki “derin kutuplaşmanın” habercisi değil mi?

Ne diyeyim, siz toplumu ayrıştırmaya, sorunu derinleştirmeye devam edin.

Devam edin ki, dip yapalım.

Dip yapmadan doğru yolu, mantıklı yolu, sağlıklı yolu bulamayacağız anlaşılan.

2 bin liraya nasıl öğretmen olunur?

Hani geçenlerde, öğretmen adaylarının öğretmen olmak için girdikleri sınavlarda çok kötü notlar aldıklarını yazmıştık ya…

İşin foyası ortaya çıktı.

Meğer öğretmen adayı olabilmek için “pedagojik formasyon” eğitimi gerekliymiş.

Bu eğitime, üniversite mezunlarının yanı sıra açıköğretim fakültesi mezunları da kabul ediliyormuş.

Eeee….

2 bin lirayı veren bu eğitime katılıyor, sertifikasını alıyor, atama için Milli Eğitim Bakanlığı’na başvurabiliyormuş.

Sonuç?

2 bin liraya öğretmen olunmasına imkân sağlayan bir eğitim sisteminden nasıl başarı beklenir ki?

Cuma Karavar’ın danışmanlık sırrı

AKP’liydi, 7 Haziran 2015 seçimlerinden kısa bir süre önce CHP’ye davet edildi, listenin beşinci sırasından milletvekilliğine aday gösterildi.

1 Kasım seçimlerinde yine 5’inci sıra adayı idi.

Seçimler bitti, herkes Cuma Bey’in köşesine çekilmesini beklerken, o inadına CHP için koşturmaya devam etti.

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun yanından hiç ayrılmadı, hangi şehre gittiyse o da gitti.

Partisinin kentlerde düzenlediği toplantıların çoğuna katıldı.

Sonunda Kemal Kılıçdaroğlu’nun dikkatini çekmeyi başardı.

Ve Kemal Kılıçdaroğlu Cuma Karavar’ı kendine “danışman” yaptı.

Cuma Bey, şimdi eskisinden daha heyecanlı!

Önceki gün aradı, referandum çalışmaları için Güneydoğu’ya gidiyormuş.

Diyarbakır, Adıyaman ve Urfa…

Genel merkez öyle görevlendirmiş.

“Kaç gün kalacaksın?” diye sordum, “Dönüşüm belli değil” dedi.

Herhalde referandum süreci boyunca Güneydoğu’da!

Cuma Bey nasıl danışman oldu, belki merak etmişsinizdir.

Bu işin sırrı; ilgi, çalışmak ve gece gündüz koşturmak!

Nasrettin Hoca’dan…

Adamın biri Nasrettin Hoca’ya “Kimsin?” diye sormuş.

“Hiç” demiş Hoca, “hiç kimseyim…”

Muhatabı bıyık altından küçümseyerek gülmüş.

Bunu fark eden Hoca sormuş, “Peki, sen kimsin?”

“Mutasarrıfım” demiş kabararak.

“Sonra ne olacaksın?”

“Herhalde vali olurum” demiş adam.

“Daha sonra?”

“Vezir” demiş.

“Ondan sonra?”

“Bir ihtimal sadrazam olurum…”

“Daha sonra?”

Söyleyecek makam kalmadığını gören adam, “Hiç” demiş.

Nasrettin Hoca’nın nihai sözü şu olmuş: “Daha ne kabarıyorsun be adam, ben senin yıllar sonra geleceğin makamdayım!”

***

Ne diyeyim, bu fıkra herkesin kulağına küpe olsun!

Herkes, eninde sonunda “hiç” olacaktır, hiç!

Sen çok yaşa Ferdi Baba!

Geçenlerde Ferdi Tayfur’la yapılan bir röportajı okudum.

Nefis!

Diyor ki Ferdi Baba:

*Paylaşım üzerine bir dünya hayalim var. Mutluluğu da acıyı da paylaşalım. Çalışan bir dünya ve emeğinin karşılığını alan insanlar…

*Siyaset başka bir olay! Ben hukuka inanırım, adalete, paylaşmaya, özgürlüğe, ifade özgürlüğüne inanırım. Bunlar bir ülkenin en büyük dokunulmazlarıdır. İnşallah bunlar bir katakulliye gelmez. Çünkü hukuk olmayan memleket, memleket değildir. Dağ başıdır orası.

*Bu topraklarda yaşıyoruz. Bu cumhuriyetin insanlarıyız. Tek adamlığın ne olduğunu bilmiyorum açıkçası, ama tek adam iyi değil.

*Darmadağın olmuş bir ülke… Giren çıkan Fransızlar, İtalyanlar, İngilizler, Yunanlılar… Parçalanıp gidiyoruz, bugünkü Irak gibi. Bir adam çıkıyor, ‘Arkadaşlar ya istiklal ya ölüm’ diyor. Yani ya öleceğiz, ya da bu ülkeyi kurtaracağız…

*İdeallerini yazmış çizmiş, Nutuk’lar bırakmış, ‘Yaparsanız böyle olur, yapmazsanız siz bilirsiniz’ demiş, gitmiş. Allah rahmet eylesin! Bıraktığı cumhuriyete inanıyorum. Atatürk’süz olmaz!

***

Ne diyeyim, sen çok yaşa Ferdi Baba!

Allah ömrünü uzun etsin!