Toyota, almanın şimdi tam zamanı!

Toyota Plaza Kocaeli Kaya, şubat ayı kampanyasıyla avantajlar dünyasının kapısını aralamaya devam ediyor.

Kurlardan doğan maliyet artışlarını 2017 model yılı otomobil fiyatlarına henüz tam olarak yansıtmayan Toyota Plaza “KOCAELİ KAYA”, rekabetçi pozisyonunu korumaya devam ediyor. Kampanyada, 2016 model yılı Corolla’ların dizel modellerinde 6 bin 500 TL’ye varan indirimler yer alırken, diğer modellerinde de 3 bin TL’ye ulaşan indirim avantajı bulunuyor.

3 bin TL indirim

2016 model yılına ait Toyota’ların büyük avantajlarla yer aldığı şubat kampanyasında; dinamik tasarımı, sürüş konforu, geniş iç mekanı ve donanım özellikleriyle de beğeni toplayan Yaris Hybrid 6 bin 200 TL’lik indirim ile yer alırken, diğer Yaris modellerindeki indirim ise 3 bin TL’yi buluyor. Arazi şartlarında olduğu kadar şehir yollarının da efsane aracı olan Hilux’da ise 5 bin TL’ye varan indirim seçenekleri bulunuyor.

%1,20 faiz

Yüzde 1,20’den başlayan faiz oranları ve her bütçeye göre şekillendirilebilen 48 aya varan vade seçenekleri ile Toyota Plaza “KOCAELİ KAYA”nın şubat kampanyasından yararlananlar, diledikleri takdirde ödemelerine 2017 yılının Ağustos ayında başlayabiliyorlar. Bunun yanında, markası ne olursa olsun eski araçlarını değiştirip yeni bir Toyota almak isteyenler için Toyota Plaza “KOCAELİ KAYA”’da “takas” imkanı da bulunuyor.



Çiftçilere Özel Kredi İmkanı

Toyota, tarım ve hayvancılık geliri olan çiftçilere de şubat kampanyasında özel avantajlar sunuyor. ALJ Finans ve Garanti Bankası tarafından sunulan Çiftçi Kredisi imkanına şubat ayında da devam eden Toyota Plaza “KOCAELİ KAYA”nın bu uygulamasından yararlanmak isteyen çiftçiler için eşit ödemeli, 6 ayda 1 ödemeli, yılda 1 ödemeli ve hasat dönmelerinde ödemeli kredi seçenekleri bulunuyor. ALJ Finans ve Garanti Bankası işbirliği ile sunulan bu kredi ile Toyota sahibi olmak isteyen çiftçiler yüzde 1,32’den başlayan faiz oranlarından yararlanabilecekler.