Toyota’nı şimdi al 2018’de ödemeye başla

Toyota Plaza ‘‘Kocaeli Kaya’’ temmuz kampanyası ile 2017 model yılı Corolla dizel modellerine sahip olmak isteyenler için büyük fırsatlar sunuyor

Kampanyada 9 bin 500 TL’ye varan indirime ilave olarak 24 ay 20 bin TL’lik kredi kullanımında yüzde 0,99 faiz oranından faydalanılabiliyor. Bunun yanında ayrıca Toyota’larını şimdi alanlar istedikleri takdirde ödemelerine 2018 yılında başlayabilecekler.

9 BİN 500 TL'LİK İNDİRİM

Toyota Plaza ‘‘Kocaeli Kaya’’nın Corolla’nın benzinli versiyonlarında sunduğu 9 bin 500 TL’lik indirim Temmuz kampanyasında da sürüyor. Bunun yanı sıra 28.000 TL tutarındaki 12 ay kredi kullanımında “yüzde 0” faiz seçeneği de diğer bir alternatif olarak kampanyada yer alıyor. Kampanyaya özel olarak Toyota Corolla 62 bin 950 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

53 BİN 250 LİRADAN BAŞLAYAN FİYATLAR

Yenilenen Yaris ise 53 bin 250 TL’den başlayan fiyatlarla Toyota Plaza ‘‘Kocaeli Kaya’’da kullanıcılarını bekliyor. 2017 model yılı Hilux’ın 4x2 Adventure düz ve otomatik vites versiyonları da 3 bin TL’lik indirimle satışa sunuluyor. Auris ve Auris TS 1.6 benzinli versiyonları 8 bin 300 TL, Auris’in 1.33 Life versiyonu ise 4 bin 650 TL indirim ile Toyota Plaza ‘‘Kocaeli Kaya’’da dikkat çekiyor.

%1,29 FAİZ ORANLARI

Yüzde 1,29’dan başlayan faiz oranları ve her bütçeye göre şekillendirilebilen 48 aya varan vade seçenekleri ile Toyota Plaza ‘‘Kocaeli Kaya’’nın temmuz kampanyasından yararlananlar, diledikleri takdirde ödemelerine 2018 yılının ilk ayında başlayabiliyorlar. Bunun yanında, markası ne olursa olsun eski araçlarını değiştirip yeni bir Toyota almak isteyenler için Toyota Plaza ‘‘Kocaeli Kaya’’da “takas” imkanı da bulunuyor.