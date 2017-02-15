  • BIST 88.276
  • Altın 143,827
  • Dolar 3,6466
  • Euro 3,8492
  • Kocaeli : 2 °C
  • İstanbul : 3 °C
  • Sakarya : 2 °C

TPF'den istihdam seferberliğine destek

»
TPF'den istihdam seferberliğine destek
Türkiye Perakendeciler Federasyonu'ndan (TPF) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın “İşsizlik oranlarını aşağı çekmeliyiz” mesajına destek geldi.

TPF Başkanı Mustafa Altunbilek, yaptığı açıklamada “Mağaza başına ortalama en az 2 kişi alıp istihdamda yüzde 10 büyümeyi hedefliyoruz” dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın “İşsizlik oranlarını aşağı çekmeliyiz” mesajına Türkiye Perakendeciler Federasyonu'ndan destek geldi.  Türkiye genelinde 332 üye, 3 bin 149 perakende satış noktasında 66 bin kişiye istihdam sağladıklarını belirten Türkiye Perakendeciler Federasyonu Başkanı Mustafa Altunbilek, “Türkiye genelinde 16 perakende derneğinin çatı örgütü olarak hizmet veren TPF olarak ülke ekonomisini canlandıracak her türlü projenin yanındayız ve fedakarlık yapmaya da hazırız. Cumhurbaşkanımızın işsizlik oranlarının düşürülmesiyle ilgili yaptığı çağrıyı yerel zincirler olarak desteklemekten gurur duyacağız. Yıl sonuna kadar artı 1 ile yetinmeyip; mağaza başına ortalama en az 2 kişi istihdam ederek geçen yıla oranla istihdamda yüzde 10 büyümeyi hedefliyoruz” dedi. Zor bir yıl olmasına rağmen 2016’yı yüzde 10 büyüme ile kapatarak yerel zincirlerin cirosunu 30 milyar TL’ye çıkardıklarını belirten Altunbilek; “Toplam market grupları içerisindeki istihdam payı yüzde 40’a ulaşan yerel zincirler olarak 2017’de sadece istihdamda değil; ciroda da yine çift haneli büyüme yakalayıp ciromuzu 33 milyar TL seviyesine çıkarmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Etiketler:
Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kurtulmuş'tan borcu olan çiftçilere müjde13 Şubat 2017 Pazartesi 14:46
  • Bakan Müezzinoğlu 3 müjde birden verdi13 Şubat 2017 Pazartesi 08:26
  • Dolar, haftaya nasıl başladı?13 Şubat 2017 Pazartesi 08:18
  • İşsizlik Fonu'ndan 11 milyar lira alınacak!11 Şubat 2017 Cumartesi 10:26
  • Düşen Türk kargo uçağına 38 milyon dolar ödenecek11 Şubat 2017 Cumartesi 10:17
  • Gram altını da böldüler!11 Şubat 2017 Cumartesi 10:13
  • 8 milyon dolarlık çiçek ihracatı gerçekleşti11 Şubat 2017 Cumartesi 10:11
  • Bakan Özlü'den 'faizsiz kredi' müjdesi11 Şubat 2017 Cumartesi 08:59
  • Çetin’e 70 yıllık hizmete teşekkür10 Şubat 2017 Cuma 10:42
  • 1.5 milyonluk dev istihdam paketi hazır10 Şubat 2017 Cuma 10:40
    • YAZARLAR
    SPOR YAZARLARI
    SİNEMALAR
    SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim