TPF Başkanı Mustafa Altunbilek, yaptığı açıklamada “Mağaza başına ortalama en az 2 kişi alıp istihdamda yüzde 10 büyümeyi hedefliyoruz” dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın “İşsizlik oranlarını aşağı çekmeliyiz” mesajına Türkiye Perakendeciler Federasyonu'ndan destek geldi. Türkiye genelinde 332 üye, 3 bin 149 perakende satış noktasında 66 bin kişiye istihdam sağladıklarını belirten Türkiye Perakendeciler Federasyonu Başkanı Mustafa Altunbilek, “Türkiye genelinde 16 perakende derneğinin çatı örgütü olarak hizmet veren TPF olarak ülke ekonomisini canlandıracak her türlü projenin yanındayız ve fedakarlık yapmaya da hazırız. Cumhurbaşkanımızın işsizlik oranlarının düşürülmesiyle ilgili yaptığı çağrıyı yerel zincirler olarak desteklemekten gurur duyacağız. Yıl sonuna kadar artı 1 ile yetinmeyip; mağaza başına ortalama en az 2 kişi istihdam ederek geçen yıla oranla istihdamda yüzde 10 büyümeyi hedefliyoruz” dedi. Zor bir yıl olmasına rağmen 2016’yı yüzde 10 büyüme ile kapatarak yerel zincirlerin cirosunu 30 milyar TL’ye çıkardıklarını belirten Altunbilek; “Toplam market grupları içerisindeki istihdam payı yüzde 40’a ulaşan yerel zincirler olarak 2017’de sadece istihdamda değil; ciroda da yine çift haneli büyüme yakalayıp ciromuzu 33 milyar TL seviyesine çıkarmayı hedefliyoruz” diye konuştu.
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TPF'den istihdam seferberliğine destek
Türkiye Perakendeciler Federasyonu'ndan (TPF) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın “İşsizlik oranlarını aşağı çekmeliyiz” mesajına destek geldi.
Etiketler: Türkiye Parakendeciler Federasyonu
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