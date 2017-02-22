Trabzonlular fethi ve şehitleri unutmuyor

Gebze Trabzonlular Derneği çalışmalarına devam ediyor. Kentimizin önemli derneklerinden birisi olan Gebze Trabzonlular Derneği, 24 Şubat Cuma günü Osman Hamdi Bey Kültür Merkezine önemli bir program tertipliyor.

Trabzon’un Kurtuluşu ve Şehitleri Anma Programı düzenleyecek olan Gebze Trabzonlular Derneği hummalı bir çalışma ile hazırlıklarını sürdürüyor. Dernek, yarın saat 19.30’da gerçekleşecek olan program için hazır. Gebze Trabzonlular Derneği Başkanı Necdet Demirtaş, düzenlenecek olan programa herkesi davet ettiklerini duyurdu.