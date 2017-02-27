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Trabzonlular kurtuluşu unutmadı

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Trabzonlular kurtuluşu unutmadı
Trabzon’un kurtuluşunun 99’uncu fethinin 556’ıncı yılı olması vesilesiyle Gebze Trabzonlular Derneği tarafından bir kutlama programı gerçekleştirildi

Gebze Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi’nde düzenlenen kutlama programına çok sayıda kişi katıldı. Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda ilahiler okunun şehitler yad edildi. Program sonrası konuşan Gebze Trabzonlular Dernek Başkanı Necdet Demirtaş, “ 24 Şubat Trabzon’un Fethi ve Şehitleri Anma Programına katılan herkese teşekkür etti.

 

MEDENİYET ŞEHRİ

Başkan Demirtaş sözlerine şöyle devam etti, “ Evliya Çelebi’nin küçük İstanbul’a benzettiği, İrem bağları gibi süslü, zarif dost ve sadık insanların yaşadığı, şehirdir Trabzon. Trabzon bir İmparatorluk şehridir. Trabzon Fatih’in Feth ettiği, Yavuz’un 29 yıl valilik yaptığı, Sultan Süleyman’ın doğup da delikanlılığa kadar yaşadığı şehirdir.  Medeniyet şehridir, şehzadelerin emanet edildiği emin şehirdir. Fatih’in Sara Hatun'a söylediği gibi “uğrunda meşakate katlanılacak” bir şehirdir”dedi 

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