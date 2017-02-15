Trafik cezalarını özel sektör kesecek

Özelleştirilecek pek çok kuruluşun Varlık Fonu’na devrinin ardından, özelleştirme konusunda yeni proje geliştirilip satış yapılacak.

Maliye Bakanı Naci Ağbal, bu kapsamda, bazı illerde belediyeler tarafından verilen elektronik trafik denetimi işinin, ülke genelinde ya da bölgesel olarak özel sektör tarafından yapılabileceğini söyledi. Ağbal, böylece bu işin bir standarda dayalı olarak ülke genelinde eşit şartlarda verilebileceğini kaydetti. Ağbal, Varlık Fonu’nun ardından Özelleştirme İdaresi’nin fonksiyonsuz kaldığı eleştirilerini değerlendirerek Varlık Fonu’nun amacının özelleştirme yapmak olmadığını söyledi.