Trafik kazasında iki araç hurdaya döndü

Yalova'nın Altınova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kırmızı ışıkta geçen bir araçla Yalova istikametine giden bir panelvan çarpıştı. Hurdaya dönen araçların sürücüleri ise yaralandı.

Edinilen bilgiye göre; İ.B. (41) idaresindeki 58 UC 470 plakalı panelvan araç Kocaeli istikametinden Yalova istikametine hareket halindeydi. Bu esnada Yalova istikametinden gelen ve Altınova ilçe merkezine dönmek isteyen R.T. (33) idaresindeki 41 JC 206 plakalı otomobil ışık ihlali yaparak kırmızıda geçti. Bir anda yola fırlayan aracı gören ancak duramayan 58 UC 470 plakalı panelvan ise otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle 41 plakalı araçta ciddi maddi hasar meydana gelirken, 58 plakalı araç takla attı. Kazada her iki araç sürücüsü de yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulansla Yalova Devlet Hastanesi'ne götürülen yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Öte yandan bir süreliğine trafiğe kapanan Kocaeli-Yalova yolu araçların çekilmesi sonrasında normale döndü.