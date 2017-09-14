Trafikte denetim radardan ibaret

Bülent Ekinci

Son dönemde trafik anlamında sıkıntılı günler geçiriyoruz. Kocaeli’nin birçok bölgesinde plakasız, markası bile belli olmayan gürültülü motosikletler ve bu motosikletlerin kasksız sürücüleri çevreye inanılmaz rahatsızlık veriyorlar.

Hatta zaman zaman kazalara karışıyorlar.

En son önceki gün körfez Yarımca’da böyle bir olaya tanık oldum.

Saat 22.00 sıralarıydı, Mimarsinan Mahallesi’nde bir motosiklet sürücüsü kaza yapmış, insanlar etrafında toplanmıştı.

Neyse ki yarası hafif gibiydi.

Bayram tatilinde trafiğin kalabalığı hiç dikkatinizi çekti mi?

Her yerde ağır tonajlı arabalar vardı.

Ankara istikametindeki trafik sıkışıklığına neden olan ağır tonajlı arabalar yolları işgal ederken, poliste boş olan şeritte, yani İstanbul istikametinde radar yapıyordu.

Tam bunları düşünürken, bir okurumuzun mesajı iletildi gazetemize.

Mesajda aynen bunlar yazıyordu, “ Merhaba hayırlı sabahlar Körfez Kent ana caddesi (Mevlana Caddesi) akşam saatlerinden sonra yarış pisti gibi, gerçekten yarış yapılıyor abartı egzoz seslerinden çok rahatsız oluyoruz ve yoldan geçmekte korkuyoruz. En azından bir bent yapılsa yarış yapmaktan vazgeçilebilir iyi günler dilerim”

Vatandaşın haklı, abartılı egzoz yasağı kalkmış gibi. 3-5 bin TL’ye araba alan gençler egzozlarına işlem yaptırıyorlar ve gecenin sessizliğini yırtarcasına cirit atıyorlar.

Hatalı parklar ve bu hatalı parkların yol açtığı trafik sıkışıklıkları varken, bizim polisimiz sabah akşam radar yapıyor.

Sabah işe yetişmeye çalışan vatandaş, akşam evine giden vatandaş, şehir içinde kaybedeceği zamanı düşünerek hızını arttırdığında da, 1 hafta içinde evine arabasının hız yaparken çekilmiş fotoğrafı geliyor.

Eee tamam anladık, eksik personel ile tüm Kocaeli’nin yükü çekilmeye çalışılıyor da, bu trafik polisleri radar uygulaması dışında hiç mi bir şey yapmıyor.

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Mimar Sinan İlkokulu çocuklara uygun değil

Körfez Mimar Sinan Mahallesi’nde bulunan Mimar Sinan İlköğretim Okulu bu yıl 9 adet 1. Sınıfıyla eğitim öğretim hayatına başladı.

Yaklaşım 270 oyun çocuğu eğitimle buluştu.

Yarımca’da ki bu okul, bölgenin en iyi okullarından biri…

Buna kimsenin diyecek bir şeyi yok.

Ancak okulun tuvaletleriyle ilgili sıkıntılar var. Veliler bu konuyu dile getirmemizi ve okulun tuvaletlerinin iyileştirilmesini istiyor.

Halen alaturka tuvaletleri olan okulda, 1. sınıf çocukları zorlanıyor.

Okulun eski binasındaki bu tuvaletlerin değişmesini isteyen veliler. Yetkililer ya da eğitim gönüllüsü sanayi kuruluşlarından destek istiyor.

Elden geçmesi gereken tuvaletlerin, 1. Sınıf çocukları için çok önemli olduğunu biliyoruz. Umarım bu sıkıntı çözülür.

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Ayaz’a park teşekkürü

Başiskele Mehmetağa Mahallesi’ne yapılan çocuk parkı, çocuklar kadar büyükleri de sevindirdi. Modern ve güzel bir parka kavuşmanın sevincini yaşayan çocuklar, Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz’a teşekkür ediyor. Mahalle muhtarı İsmail Özkar’da, “Mahallemiz bölgemizin en güzel parklarından birine kavuştu. Mahallelimiz tarafından istenen parkı, zaman kaybetmeden yapan ve hizmete açan Başkan Hüseyin Ayaz’a mahallem adına teşekkür ediyorum” dedi.

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Ve Erkan Nigiz

Kocaeli basını önemli bir değerini yitirdi. Onun ölümü camiamızda üzüntüyle karşılandı.

Kendisiyle çok çok uzun süreler çalıştık. Ben onu tanıdığımda çocuk sayıla bilecek bir yaştaydım.

Peki, nasıl biri olarak tanıdım Erkan Nigizi…

Hayatımda beni bir kere kızdırdı.

1990’lı yıllarda bir haberi muhabir arkadaşlarla birlikte protesto etmiştik. Basına karşı negatif bir tutum sergileyen bir kuruluşla ilgili bir haberdi.

Bu protesto olayından beni odasına çağırdı. “Bülent heyecanını anlıyorum. Arkadaşlarınla birlikte hareket etme ihtiyacı duyduğunu da biliyorum. Ama bizim meslekte haberi protesto etmek diye bir şey olmaz.

Haberi yapar getirirsin, geldiğinde durumu anlatırsın. Gazete olarak bir karar veririz. Bireysel olarak bir protesto yapmamalısın” demişti.

O gün ona çok kızmıştım. Sonra yıllar geçtikçe ne kadar haklı olduğunu anladım.

Bir dönem 3 yıl kadar mesleğe ara vermiştim. O dönem beni aradı ve geri dönmemi istedi.

Bir kere hayır dedim, ikinci defa hayır deme fırsatım olmadı.

Burada çalıştığı dönemde güzel işlere imza attık.

Erkan Nigiz’in hafta tatili kullandığını ya da yıllık izne çıktığını hiç görmedim.

Sağlık sorunları yaşıyordu ve burnundan oluk oluk kan gelirken bile o işinin başındaydı.

İyi mi yaptı kötü mü yaptı bilmiyorum. Ama sağlığına hiç dikkat etmedi.

Ama onu Allah koruyordu.

Bir gün rahatsızlığıyla ilgili kendisini İstanbul Çapa Tıp Fakültesi’nde görev yapan bir profesör ağabeyimize gönderdim.

Belki de 12 yıl oluyor.

Erkan Ağabey muayyene olup döndükten sonra, o ağabeyimizi aradım ve kendisine Erkan Nigiz’in durumunu sordum.

“Bülent çok kötü, 1-2 yıla kadar elden ayaktan düşer” dedi.

Aradan yıllar geçti, ama Erkan Nigiz tüm sağlık sorunlarıyla mücadele etti. Nigiz’i hayata bağlayan işiydi ve o çalıştıkça hayata bağlanıyordu.

Yazacak anlatacak çok şey var.

Ama artık ardından dua etme zamanı.

Allah mekanını cennet etsin. Hakkım var ise helal olsun. Kederli ailesinin başı sağ olsun…