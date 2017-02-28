Trafikte terör estiren araçlar tüm uyarılara rağmen hız kesmeden devam ediyor. Küçükçekmece'de biri yabancı plakalı iki araç yolda drift yaparak hem sürücülerin hem de yayaların canını tehlikeye soktu. Yanlama hareketiyle terör estiren magandalar yaptıkları tehlikeli şovun ardından gözden kayboldu. Cep telefonu kamerasına yansıyan trafikteki tehlikeli şovda magandalar drift yaparak diğer araçların yanından geçiyor.Bu sırada ışıklarda bekleyen yayalar magandaların yaptığı tehlikeli hareketle korku dolu anlar yaşıyor.
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Trafikte yürekleri ağza getiren şov!
Trafik magandaları bu kez yabancı plakalı araçtla trafiğini altını üstüne getirdi. Küçükçekmece'de biri yabancı plakalı iki araç trafikte yaptıkları tehlikeli şovla hem sürücülerin hem yayaların yüreğini ağzına getirdi
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Trafikte yürekleri ağza getiren şov!Trafik magandaları bu kez yabancı plakalı araçtla trafiğini altını üstüne getirdi. Küçükçekmece'de biri yabancı plakalı iki araç trafikte yaptıkları tehlikeli şovla hem sürücülerin hem yayaların yüreğini ağzına getirdi
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