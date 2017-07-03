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Traktör devrildi: Dede öldü, torunu ise yaralı...

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Traktör devrildi: Dede öldü, torunu ise yaralı...
Gölcük Siretiye'de devrilen traktör 77 yaşındaki Hasan Dede'ye mezar oldu

Alınan bilgi ve iddialara göre Gölcük Siretiye Köyü sakinlerinden 77 yaşındaki tersaneden emekli Hasan Albayrak torunu Hasan Fehmi Albayrak ile birlikte bahçeye gittiler. Traktörü kullanan torun Albayrak dönüş yolunda bir anda direksiyon hakimiyetini kaybederek 10 metreden aşağıya uçtu. Olayı duyan köylüler 112 sağlık ekibi ve İlçe Jandarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri yaralı 77 yaşındaki dede Hasan Albayrak ve torun Hasan Fehmi Albayrak’ı Gölcük Necati Çelik Devlet hastanesine kaldırdı.

 

HASAN DEDE HAYATINI KAYBETTİ

Hastaneye kaldırılan Hasan Dede, kafasına ve vücuduna çok sayıda yara aldı. Hasan Dede, doktorların tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Hasan Dede'n,n torunu Hasan Fehmi Albayrak’ın sağlık durumunun ise iyiye gittiği öğrenildi.

 

SİRETİYE HASAN DEDE’YE AĞLADI

Traktör kazası sonrasında hastanede hayatını kaybeden 77 yaşındaki dede Hasan Albayrak önceki gün Siretiye köy caminde öğlen kılınan cenaze namazı sonrasında köy mezarlığına göz yaşlarıyla defnedildi.

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