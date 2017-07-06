Trakya’yı salladık

Türkiye Master Spor Organizasyon ve Spor Engel Tanımaz Derneklerinin sponsorluğunda Kırklarleli’nde, 1.TÜMSO Trakya Tekvando Turnuvası düzenlendi.

8 İlden gelen 23 kulüpten 300’den fazla sporcunun mücadele ettiği turnuvaya ilimiz takımları iki antrenör, on altı sporcuyla katıldı. Zorlu müsabakalara sahne olan turnuvada mavi beyazlı tekvandocular, başarılı sonuçlar elde etti.

TURNUVADA İYİ PERFORMANS

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu tekvandocular, turnuvada dört şampiyonluk, üç üçüncülük olmak üzere toplam yedi derece kazandı. Turnuvanın en iyi performansını gösteren Büyükşehir Kağıtsporlu tekvandocular müsabakaların ardından düzenlenen törenle madalyalarını aldı.