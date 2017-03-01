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Tramvay güzergahında bulunan kavşaklar son aşamaya geliyor

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Tramvay güzergahında bulunan kavşaklar son aşamaya geliyor
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Akçaray tramvay hattı üzerinde bulunan kavşak çalışmalarında asfaltlama çalışmaları tamamlandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Kocaeli'ye kazandırılan Akçaray tramvay projesi kapsamında tramvay güzergahında bulunan kavşaklarda da çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda tramvay hattı üzerinde bulunan ve tramvayın geçişinin sağlanacağı kavşaklarda düzenleme yapılıyor. Çalışmalar kapsamında vatandaşların tramvay hattı yapımından daha az etkilenmeleri ve trafik sirkülasyonunun sağlıklı işleyebilmesi için inşaat aşamasında geçici kavşak düzenlemeleri gerçekleştirildi. Mehmet Ali Paşa’da Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Zincirlikuyu Caddesi ve Bağdat Caddelerinin kesiştiği büyük kavşakta trafik geçici iki kavşağa dönüştürüldü. Bağdat Caddesi’nden Zincirlikuyu Caddesi’ne dönen araçlara geçici yol oluşturularak Köse Sokak’a dönme imkanı sağlandı. Aynı zamanda Gazi Mustafa Kemal Bulvarı’ndan Bağdat Caddesi’nin D-100 Karayolu’na inen koluna da bir geçici yol yapılarak, tramvay hattının kavşağı ayırmasının önüne geçildi

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