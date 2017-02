Tramvay hani bugün hizmete girecekti?

Bülent Ekinci

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin belki de en büyük ve en anlamlı projesiydi tramvay projesi. Milyonlarca lira harcanacak ve kentin önemli bir sorunu çözülecekti.

Kimi yapılamaz dedi, kimi göz boyuyorlar dedi. Kimi de seçim yatırımı..?

Ama proje başladı.

Tramvay inşaatı başka güzergahta bulunan esnafı perişan etti. Ardından trafiği felç etti. Şehir, tramvay uğruna birçok olumsuzluklar yaşadı.

Söz konusu tramvay yani Akçaray projesi normal şartlarda bugün tamamlanacaktı.

O da olmadı.

Bugünden sonra da test sürüşlerine çıkılacaktı.

Ama olmadı… Yetiştirilemedi…

Şimdi ne demeliyiz?

Vurun abalıya, “Bu projeyi nasıl zamanında bitiremezsiniz. Neden insanları kandırdınız? Yapamayacağınız işe neden başlıyorsunuz? Bu esnafın bu halkın suçu neydi? Gibi gibi..

***

Eve, bunları demek kolay!

Eleştiri dünyanın en kolay işidir. Eleştiren de keyif alır okuyan da…

Yeter ki kusur ara, neresini tutsan elinde kalır.

Ben bu defa öyle yapmayacağım.

Az değil 120 milyon liralık bir projeydi bu.

120 milyona neler yapılmaz ki?

Mesela Kocaelililerin gözünü boyamak için kaymak gibi asfaltlar, yeni kaldırım taşları, renkli parklar, geziler, konserler daha neler neler …

Ve bütün bunlar yapılmış olsaydı “Belediye çok çalışıyor” izlenimi oluşurdu.

Bu, İbrahim Karaosmanoğlu’nun hanesine büyük bir artı olarak yansırdı.

Ama göz boyanmadı. Bence Büyükşehir elini taşın altına koydu. Olması gerekeni değil, zorunlu ihtiyaç için bütçesini kullandı.

Tramvay ya da bunun gibi büyük ve yapımı sırasında halka direk olumsuzluk yansıtacak projeler, riskli projelerdir.

Başarılı olamamak, zamanında bitirememek, halka verilen rahatsızlığın siyasi yansımasındaki olumsuzluklar hep bir risktir.

Hele bir de belediyenin resmi internet sitesine geri sayımla projenin bitiş tarihini gösteren sayacı koymak çok daha büyük riskti.

Bunu, bu projenin mimarları da biliyordu. Ama o sayaç sayesinde sorumlulukları daha da artacak, eleştirilerle hırslanıp projeyi zamanında bitireceklerdi.

Bütün bu riski göze alıp, dağ ile deniz arasına sıkışmış dar bir kentte ulaşım sorununu çözme adına raylı sistem getirilmek isteniyorsa, bu bence alkış tutulması gereken bir hareketti.

***

Bizler, bırakın bir iki ay aksamayı, temeli atılıp unutulan devlet projelerini görmüş bir nesiliz. Tamam, belediye taahhüt ettiği tarihte Akçaray’ı bitiremedi ama bunda sebepleri olduğunu düşünüyorum. Kimse yan gelip yatmadı. Kasıtlı bir gecikmenin olmasına ihtimal yok.

Peki neden geciktik, neden bitiremedik?

Neden biliyor musunuz, 15 Temmuz Darbe girişiminin yol açtığı etkilerden, uzun bayram tatillerinden. Sadece darbe girişimi işi 40-45 gün geriye attı. Birleştirilen bayram tatilleri 18 gün bizleri geriye attı. Kimse yan gelip yatmadı. Bir felaketin eşiğinden döndüğümüz o günlerde çalışma yapılamadı. -7’leri gördüğümüz soğuklarda evimizde ve ofisimizde bile üşürken, soğuk rayları elleriyle döşeyen işçileri izledik.

***

Peki, ne zaman bitecek?

Raylı sistem 1994 yılında kentin belediye başkanı olan Sefa Sirmen’in de vaadiydi. Bundan anlıyoruz ki o yıllarda bile zaruri hissedilen bir projeydi bu. Yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik, plansız olumsuzluklar projeyi geriye attı. Ama çok da geriye değil. Büyükşehir Akçaray’ı mart sonuna kadar bitirmeyi planlıyor.

Mart geçtiğinde bahara girerken, inşaat nedeniyle iş yapamayan esnaf, tramvay güzergahında olmanın avantajını yaşayacak. Belki de işleri eskisinden daha iyi olacak. Evinin önünde gece yapılan çalıma yüzünden günlerce mağdur olan vatandaş, evini satarken “Tramvay güzergahında satılık daire” diyecek. Tramvay inşaatı yüzünden trafikte sıkışıklık yaşayan vatandaş, şikayet ettiği o tramvay ile gideceği yere tam saatinde ulaşacak.

Yani demem o ki çile çekmeden, cefasını görmeden sefa sürülmüyor.

En kısa zamanda projenin tamamlanması dileğimle. Öncelikli olarak bu projenin inşaatında kazma kürek ile çalışan arkadaşlarımıza, sonrasında projeyi kazandıranlara teşekkür etmek istiyorum. Risk almadan başarı olmaz.

İsmail Özkar, Şoförler Odası başkanlığına aday olmayacak

Bir süre önce Kemal Kaya’nın başkanlığını yürüttüğü Kocaeli Şoförler Odası Başkanlığı görevine talip olduğunu açıklayan S.S. 4 No’lu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı İsmail Özkar, bu fikrinden caydı. Özkar, “Aday olabilmem için 3 sene bir fiil oda üyesi olarak görev yapmam gerektiğini öğrendim. Bu vasfı taşımadığım için bu dönem adaylığım söz konusu değildir. Beni bu göreve talip olmam için destekleyen oda ve kooperatif başkanlarına ve bilhassa Kullar halkına teşekkür ediyorum” dedi. Özkar bir dahaki dönem aday olacağını söyleyerek, “Aday olacak kişilere şimdiden başarılar dilerim” dedi.

Ramazan Or: Beni unutmayın 6 ay sonra görüşmek üzere

İzmit geçlerinden Ramazan Or, vatani görevini yapmak için önceki gün Kastamonu’daki birliğine teslim oldu. Merhum Ahmet Or ve Fadime Or çiftinin 4 çocuğundan biri olan Ramazan, İzmit’te geniş bir çevreye sahip olan ve efendiliğiyle saygı gören bir genç kardeşimiz. Askerlik görevi için şehre kısa bir süreliğine veda eden Ramazan kardeşimiz, sevenlerine ve askere giderken helallik alma fırsatı bulamadığı kişilere bizim aracılığımızla selam göndererek, “Beni unutmayın 6 y sonra görüşmek üzere” dedi. Kendisine hayırlı teskereler dilerim.

BAŞSİAD şimdi de Gölcük’te

Başarılı İş Adamları Derneği (BAŞSİAD) ilçe toplantılarına devam ediyor. Geçtiğimiz ay Körfez’de, Körfezli işadamları ile birlikte kahvaltı yapan dernek yönetimi yarın da Gölcüklü iş adamlarıyla bir araya gelecek. Kavaklı sahilinde bulunan MY Liva Cafe Restoran’da saat 10.00’da bir araya gelecek olan iş adamları BAŞSİAD ve çalışmalarıyla ilgili sohbet edecek. BAŞSİAD başkanı Barış Arat, ilçe toplantılarının aralıksız olarak devam edeceğini söyledi.