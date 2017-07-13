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Tramvay hattına park edilen araçların sonu bu!

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Tramvay hattına park edilen araçların sonu bu!
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri yasak olmasına rağmen tramvay hattının her iki yanına da park eden araçlara ceza kesiyor

Hizmete başladığından bu yana tramvay hattına araç park etmek yasak. Ancak bazı sürücülerin bu kurala uymayarak tramvay hattına araçlarını park etmesi tramvay ulaşımını olumsuz etkilediği gibi tehlikeye de davetiye çıkarıyor. Tramvay hattında park yasağına uymayan araçlara Kocaeli Büyükşehir Belediyesi zabıta ekiplerince ceza kesilerek bulundukları yerden çekiliyor. Tramvay hattına park eden araçlara 227 TL idari para cezası ve 39 TL çekici ücreti uygulanıyor. Zabıta ekipleri park yasağına uymayan araçları tespit etmek için 2 motorize, bir araç ve bir çekiciyle tramvay hattı boyunca devriye geziyor. Zabıta ekipleri vatandaşları uyararak, tramvayın sağlıklı bir şekilde ulaşım sağlaması ve olası bir kazaya sebebiyet vermemeleri için araçlarını tramvay hattı güzergahına park etmemelerini istedi. Dün gerçekleştirilen çalışmayla tramvay güzergahındaki araçlar çekici ile kaldırıldı. Uygulama kapsamında 5 araca ceza yazıldı.

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