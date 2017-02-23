Tramvay hattındaki esnafın aidatı düşecek!

KOTO Başkanı Necmi Bulut, “Tramvay hattında faaliyet gösteren arkadaşlarımızın sıkıntılarının bir kısmına yardımcı olmak istedik. O hatta ticari faaliyetlerini sürdüren ve gelir kaybına uğradıklarını tespit ederek oda kayıt derecelerini bu yüzden düşürdük

Kocaeli Ticaret Odası (KOTO)’nun Şubat ayı olağan meclis toplantısı Burhan Kasım Meclis Salonu’nda yapıldı. Meclis oturumunda 6 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Tramvay hattında yer alan üyelerinin çalışmalardan dolayı oldukça etkilendiği belirterek zararlarını en düşük seviyeye çekeceklerinin müjdesini veren KOTO Başkanı Necmi Bulut, “Tramvay hattında faaliyet gösteren arkadaşlarımızın oda kayıt derecelerini düşürerek sıkıntılarının bir kısmına yardımcı olmak istedik. O hatta ticari faaliyetlerini sürdürmekte olup gelir kaybına uğradıklarını tespit ederek oda kayıt derecelerini bu yüzden düşürdük” dedi.

6 MADDE GÖRÜŞÜLDÜ

Gündem maddelerinin okunmasına geçildiği sırada meclis başkanı Doğan’a gelen öneri üzerine KOTO’nun iştiraki olan ABİGEM’in sermaye artırımının gündeme eklenmesi görüşülüp oylamaya sunuldu. Madde o birliğiyle kabul edilerek gündem onaylanarak konuşmalara geçildi. Yeterli çoğunluğun sağlanmasının ardından 25.01.2017 tarihli toplantı zaptının görüşülmesi ve onaya sunulmasıyla başlayan meclis, aylık faaliyet raporunun görüşülmesi, ocak ayı mizanın görüşülmesi ve onaya sunulması, yeni üyelere farklı derece tahsisi konusunun görüşülüp onaya sunulması ve KOTO’nun iştiraki olan ABİGEM’in sermaye artırımının görüşülüp karara bağlanmasıyla devam etti.

TRAMVAY HATTI MÜJDESİ

KOTO Başkanı Necmi Bulut “Bildiğiniz üzere üyelerimizin sorunlarına elimizden geldiğince değinmeye çalışıyoruz. Bu bağlamda öncelikle tramvay hattında faaliyet gösteren arkadaşlarımızın oda kayıt derecelerini düşürerek sıkıntılarının bir kısmına yardımcı olmak istedik. O hatta ticari faaliyetlerini sürdürmekte olup gelir kaybına uğradıklarını tespit ederek oda kayıt derecelerini bu yüzden düşürdük. Meclis adına katıldığınız çok program oldu. İşimiz meclis üyelerimizle ticari faaliyetlerimiz artıracak işlere imza atmak. Katılım sağlayan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. İl müdürlerimizle sizleri yan yanaya getirmeye çalışıyoruz. Birçok konu bu müdürlerimizden geçiyor çünkü. Bu konuya daha fazla yönelmemiz gerekiyor. Sektörel toplantılara katılımlarınızı bekliyorum” dedi. Serkan BORLAK