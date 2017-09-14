Tramvay seferleri artıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram okulların açılmasıyla birlikte tramvay seferlerinin 186’dan 237’ye çıkacağını söyledi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, Kocaeli'de hayata geçirilen Akçaray Tramvay Projesi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Akçaray'ın Seka Park durağına basın mensuplarına açıklama yapan Bayram okulların açılmasıyla birlikte sefer sayılarının artacağını ve kent içinde trafiğin rahatlayacağını ve tramvay güzergahının uzatılacağını söyledi. Önümüzdeki hafta başında okulların açıldığını belirten Bayram, “Bizim de tramvayla ilgili ulaşımımızın yeni bir trafik düzenlemesi olacak. Bu projeye başlarken günlük 14 bin yolcumuz olacak diye hesaplamıştık. Şu anda günlük ortalama 23 bini geçtik. 25 bini bulduğumuz günler oluyor” dedi.

SEFER SAYISI 237'YE ÇIKACAK

Okulların açılması ile bu daha da fazla artacağını belirten Bayram, “Şu anda 10 dakikada bir araç kalkıyor. Okullar açılınca UlaşımPark bunu 6 dakikaya kadar düşürecek. Bu tramvay işinin kentimize getirdiği güzelliklerden biri de tramvay çalışmaya başladıktan sonra 6 bin 631 tane yeni kent kart almış vatandaşlar. Bu insanlar tramvayı kullanıyorlar. Bu insanların yarısının yarısını düşünürsek özel aracıyla seyahat ediyor olsa 2 bin aracın şehir içinde trafiğe girmesini önlemiş olduk, o yolcularımızı tramvayla taşıyoruz. Trafik yoğunluğunu azaltıyoruz, yakıt tasarrufu oluyor, kentimiz de rahatlıyor. Sefer saatleri 6 dakikaya düşünce 186 seferimiz 237'ye çıkacak. Tramvay Plajyoluna kadar devam edecek, proje yapılıyor” şeklinde konuştu. Nuri AKÇAHARMAN