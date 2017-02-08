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Tramvay sürücüleri eğitim almaya başladı

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Tramvay sürücüleri eğitim almaya başladı
Büyükşehir’in Akçaray tramvay taşımacılığında görev alacak vatmanların eğitimleri başladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi UlaşımPark A.Ş. tarafından faaliyete geçecek Akçaray raylı sistem taşımacılık işletmesinde görev alacak tramvay sürücüsü (vatman) eğitimleri Leyla Atakan Kültür Merkezi’nde 48 adayın katılımıyla başladı. Eğitimlerin ilk gününde Ulaşımpark A.Ş. Genel Müdürü Mehmet Yasin Özlü, vatman adaylarını ziyaret etti.

 

“İLK VATMANLAR SİZ OLACAKSINIZ”

Gerçekleştirilen eğitimlerin ilk dersine katılan Özlü, Kocaeli’nin ilk vatmanları olarak çalışmaya başlayacaklarını kaydetti. Özlü, “Kocaeli’de yakın zaman içerisinde faaliyete geçecek olan tramvay hattında şehrin ilk vatmanları olarak görev alacaksınız. Büyük bir sorumluluk taşıyorsunuz ve eğitimlerinizi eksiksiz olarak alıyorsunuz. İlk başta teorik eğitim daha sonra ise uygulamalı olarak kurs göreceksiniz. Hepinizi şimdiden gayretiniz için tebrik ediyorum” diye konuştu.

 

ÜÇ HAFTA ARAÇ SÜRÜŞ EĞİTİMİ

Eğitim süreci sonucunda yapılacak olan teorik ve uygulama sınavları sonucunda en az yüzde 70 ve üzeri başarılı olan kursiyerler UlaşımPark A.Ş.’de vatman olarak çalışmaya hak kazanacak. Eğitimler 28 Mart itibariyle sona erecek ve yeterli puanı alan adayların 3 hafta araç sürüş eğitimleri olacak. Yolcular ile ilgili diyalog da bu eğitimlerin en önemli parçası. Kursiyerlerin vatandaşla olacak diyalogları ile ilgili insan ilişkileri dersi veriliyor.

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