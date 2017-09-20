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Tramvay yoluna araç park etti

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Tramvay yoluna araç park etti
Tramvay yoluna aracın park etmesi sonucu tramvay seferleri aksadı.

Dün gece saatlerinde Halkevi mevkiinde 54 BB 662 plakalı aracın tramvay yolu üzerine park etmesi sonucu tramvay seferlerinde aksaklık meydana geldi. 15 dakika boyunca araç sahibinin gelmesini bekleyen vatandaşlar daha sonrasında tramvay yolunda bulunan aracı iterek yolu açtılar. Yolun açılmasının ardından tramvay seferleri devam etti.
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