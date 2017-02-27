  • BIST 88.116
  • Altın 145,396
  • Dolar 3,6007
  • Euro 3,8105
  • Kocaeli : 11 °C
  • İstanbul : 9 °C
  • Sakarya : 11 °C

Tramvayda çalışmalarından yeni gelişme

»
Tramvayda çalışmalarından yeni gelişme
Büyükşehir tarafından yapımına devam edilen Akçaray tramvay çalışmasında raylar arasında kaynak çalışması devam ediyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Akçaray tramvay projesinde çalışmalar devam ediyor. Proje Otogar ile Sekapark arasındaki hatta döşenen 18 metre uzunluğundaki raylar hummalı bir çalışma ile birbirine bağlanıyorlar.

 

GÜNDE 20 CONTADA KAYNAK YAPILIYOR    

Çalışmalar kapsamında 5 kişiden oluşan iki ekip, günde iki rayın 20 adet noktada conta kaynak imalatı yapıyor. Bu zamana kadar tramvay hattının başlangıcı olan Otogar yanı Elzem Sokaktan itibaren Şehit Rafet Karacan Bulvarı’na kadar bulunan 4 km’lik alanda çalışmalar tamamlandı. Depo sahası ile birlikte hattın tamamında bulunan toplam bin 994 contanın 894 tanesinde kaynak işlemi bitti. Kaynak işleri Yahya Kaptan’da bulunan makas bölgelerinde ve köprülü kavşağın altında devam ediyor.

 

İKİ RAY BİRBİRİNE BAĞLANIYOR

Kaynak yapımında kaynak tipi olarak alimünotermit kullanılıyor. Kaynak yapılmadan önce iki kaynak arasında bulunan boşluk ilk önce temizleniyor ve nem yok ediliyor. Daha sonra iki ray arasında 3 cm aralığında bir aralık bırakılarak, oluklu rayın şeklini alacak şekilde özel kalıpla kapatılıyor. Kalıp içinde bulunan maden ısıl işleme tabi tutulup eritilerek, ray ile birleşecek kıvama getiriliyor. Hazır hale getirilen ray için kalıbın üstüne konan potadan kaynak malzemesi akmaya başlıyor ve aradaki boşluk dolduruluyor. İki ray arasındaki boşluk dolunca konulan pota kaldırılıyor ve rayların reaksiyonlarını tamamlaması bekleniyor. Sonrasında soğuyan kaynak bölgesine taşlama uygulaması yapılarak işlem tamamlanıyor. 45 dakika süren bu işlemin sonunda iki ray birbirine bağlanıyor.

 

ULTRASONİK TEST İLE KONTROLLER SAĞLANIYOR

Yapılan kaynak çalışmalarının ardından kaynak uygulanan bölgelerde kontrol mühendisleri tarafından ultrasonik test ile kontrol gerçekleştiriliyor ve hata görülen bölgelerde revize yapılıyor. Yapılan her bir kaynak çalışmasına ayrı ayrı numara veren kontrol mühendisleri, böylece kontrolleri daha kolay sağlanıyor.

Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kartepe'ye yeni müdür atandı27 Şubat 2017 Pazartesi 13:41
  • Payitaht Abdülhamid ekibi ilk bölüm yemeğinde buluştu27 Şubat 2017 Pazartesi 13:35
  • Karaosmanoğlu'ndan fabrika ziyareti27 Şubat 2017 Pazartesi 13:07
  • İzmit’te 10 ATM yeri kiralanacak27 Şubat 2017 Pazartesi 13:05
  • Doğan, Akmeşe’ye gaz istedi27 Şubat 2017 Pazartesi 13:03
  • Karamürselli ülkücüler Hocalı şehitlerini andı27 Şubat 2017 Pazartesi 12:59
  • Romanlardan Başkent çıkarması27 Şubat 2017 Pazartesi 12:57
  • Turancı hareket Hocalı’yı unutmadı27 Şubat 2017 Pazartesi 12:41
  • Kocaeli, yoğun sisle güne başladı27 Şubat 2017 Pazartesi 12:27
  • Üsküdar faciası 3 ayrı yerde anılacak27 Şubat 2017 Pazartesi 12:24
    • YAZARLAR
    SPOR YAZARLARI
    SİNEMALAR
    SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim