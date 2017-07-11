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Tramvayda ücretsiz ulaşımın süresi uzatıldı

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Tramvayda ücretsiz ulaşımın süresi uzatıldı
Vali ve Başkan müjdeyi verdi! Tramvay o gün kadar ücretsiz!

Büyükşehir Belediyesi tarafından 17 Haziran tarihinde kullanıma açılan tramvay, açıldığı günden bu yana ücretsiz hizmet veriyordu. 15 Temmuz tarihine kadar ücretsiz hizmet vermesi planlanan tramvay için tarih 1 Ağustos'a kadar uzatıldı.

 

VALİ VE BAŞKAN AÇIKLADI

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy ve Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, ortak düzenledikleri basın açıklamasında İzmit halkına müjdeyi verdi. Tramvayın 15 Temmuz’a kadar ücretsiz sefer yapması planlanıyordu. Açıklanan karara göre bu süre uzatıldı. Tramvay 1 Ağustos tarihine kadar ücretsiz hizmet verecek. Selin BECER

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Yorumlar
DELİBEKİR.
11 Temmuz 2017 Salı 13:48
13:48
duraklar bitiremediler o yüzden beceriksizler
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