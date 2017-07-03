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Tren Garı'nda intihar etmek istedi!

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Tren Garı'nda intihar etmek istedi!
İzmit Tren Garı'nda intihar teşebbüsü, polisin çabaları sonuç verdi!

İzmit Tren Garı yanında bulunan köprüye çıkan bir kişi intihar teşebbüsünde bulundu. İddialara göre, bu sabah saat 10.00 sularında köprüye intihara meyilli bir kişi çıktı. Çevredekilerin durumu polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine haber vermesi üzerine ekipler kısa sürede olay yerine intikal etti. Polis ekiplerinin ikna çabaları sonucu şahıs intihar etmekten vazgeçirildi. Psikolojik sorunları olan şahıs Seka Devlet Hastanesi’ne getirildi. Polisin sorgulaması devam ediyor.

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