Alınan bilgiye göre İzmit Cumhuriyet Mahallesinde bulunan Avni Kalkavan Stadının görevlisi, tribünde hareketsiz duran bir kişinin olduğunu görünce durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri isminin Ömer Faruk Kılat (25) olduğu öğrenilen kişinin sentetik uyuşturucu madde kullandıktan sonra düşmesi sonucu boynunun kırılarak yaşamını yitirdiğini tespit etti. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından yapılan inceleme işlemlerinin ardından Ömer Faruk Kılat'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Asri Mezarlık Morguna kaldırıldı. Ömer Faruk Kılat'ın yanında ölmeden önce kullandığı sentetik uyuşturucu maddeler de ele geçirildi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Nuri AKÇAHARMAN
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Tribünde cansız bedeni bulundu
İzmit Cumhuriyet Mahallesinde bulunan Avni Kalkavan Stadının tribünlerinde uyuşturucu madde kullandıktan sonra düşerek boynu kırılan bir kişi olay yerinde yaşamını yitirdi.
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