Tribünde ölü bulunan genç toprağa verildi

İzmit Cumhuriyet Mahallesinde bulunan Avni Kalkavan Stadının tribünlerinde uyuşturucu madde kullandıktan sonra düşerek boynu kırılan 25 yaşındaki Ömer Faruk Kılat’ın cenazesi toprağa verildi.

İzmit Cumhuriyet Mahallesinde bulunan Avni Kalkavan Stadının görevlisi, tribünde hareketsiz duran bir kişinin olduğunu görünce durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri isminin Ömer Faruk Kılat (25) olduğu öğrenilen kişinin sentetik uyuşturucu madde kullandıktan sonra düşmesi sonucu boynunun kırılarak yaşamını yitirdiğini tespit etti. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından yapılan inceleme işlemlerinin ardından Kılat’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Asri Mezarlık Morguna kaldırıldı.

Son yolculuğuna uğurlandı

Yaşamını yitiren Kılat’ın yanında ölmeden önce kullandığı sentetik uyuşturucu maddeler de ele geçirildi. İzmit Serdar Mahallesi İstanbul Karayolu Caddesi adresinde ikamet eden SEKA’dan emekli Abdullah Kılat ile Remziye Kılat çiftinin 3 çocuğundan biri olan Ömer Faruk Kılat’ın cenazesi tamamlanan otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Bekar ve elektrikçi olduğu öğrenilen Ömer Faruk Kılat’ın cenazesi Serdar Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi. Nuri AKÇAHARMAN