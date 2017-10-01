Tribünde otururken başına cirit girdi!

Cirit Şöleni'nde atılan bir cirit, tribünlerde bulunan vatandaşın başına isabet etti.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde düzenlenen Cirit Şöleni'nde kazayla başına cirit sopası isabet eden bir vatandaş yaralandı. Alınan bilgiye göre, Piri Reis Mahallesi'ndeki cirit alanında düzenlenen şölende bir sporcunun rakibine fırlattığı cirit sopası, kazayla seyirci bölümünde müsabakaları izleyen Bekir Er'e (65) isabet etti. Başından yaralanan Er, 112 Acil Servis ekiplerince Darıca Farabi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada başına dikiş atılan Er, daha sonra taburcu edildi.