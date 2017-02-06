  • BIST 88.188
  • Altın 144,956
  • Dolar 3,6832
  • Euro 3,9607
  • Kocaeli : 8 °C
  • İstanbul : 12 °C
  • Sakarya : 10 °C

Tribünlerimiz çok renkli

»
Tribünlerimiz çok renkli
Kocaelispor’da Başkan Bahri Yavuz ve yönetiminin hassasiyet ile baktığı konulardan birisi tribünlerdeki renklilikti.

Her geçen gün İsmetpaşa Stadı’na gelen kadın ve çocuk taraftarların sayısının artması gelecek adına umut veriyor. Uzun yıllar Kocaelispor sevgisinden yoksun büyüyen çocukların, özellikle son 3 yılda Yeşil Siyah renklere sempati ile bakması yüzleri güldürüyor. Kadın ve çocuk taraftarların, boyunlarındaki Kocaelispor atkısı ile verdiği görüntünün değeri hiçbir şeye değişilmez. İste asıl kazanım bu!

Etiketler: , , , ,
Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kocaeli Birlikspor adım adım hedefe06 Şubat 2017 Pazartesi 10:04
  • Tribünlerimiz çok renkli06 Şubat 2017 Pazartesi 09:52
  • Teşekkürler 12. ADAM06 Şubat 2017 Pazartesi 09:51
  • Özgür Sürekçi direği aşamadı06 Şubat 2017 Pazartesi 09:49
  • Burak Özbakır alev aldı06 Şubat 2017 Pazartesi 09:46
  • Kocaelispor'da ilginç sevinçler...06 Şubat 2017 Pazartesi 09:45
  • Bizim imtihanlarımızdan birisi de bu!..06 Şubat 2017 Pazartesi 09:42
  • Yavuzspor mucize peşinde06 Şubat 2017 Pazartesi 09:39
  • Fatih Erdinç üzgün06 Şubat 2017 Pazartesi 09:37
  • Nejat Ferhatoğlu: Kaybetseydik potaya girerdik06 Şubat 2017 Pazartesi 09:35
    • YAZARLAR
    SPOR YAZARLARI
    SİNEMALAR
    SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim