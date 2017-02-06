Tribünlerimiz çok renkli

Kocaelispor’da Başkan Bahri Yavuz ve yönetiminin hassasiyet ile baktığı konulardan birisi tribünlerdeki renklilikti.

Her geçen gün İsmetpaşa Stadı’na gelen kadın ve çocuk taraftarların sayısının artması gelecek adına umut veriyor. Uzun yıllar Kocaelispor sevgisinden yoksun büyüyen çocukların, özellikle son 3 yılda Yeşil Siyah renklere sempati ile bakması yüzleri güldürüyor. Kadın ve çocuk taraftarların, boyunlarındaki Kocaelispor atkısı ile verdiği görüntünün değeri hiçbir şeye değişilmez. İste asıl kazanım bu!