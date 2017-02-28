TRT’den tartışmalı mülakat sınavı!

CHP Kocaeli Milletvekili Hürriyet, 380 kişinin istihdam edileceği TRT Sözlü/Uygulamalı Mülakat Sınavı sonrasında 252 kişinin sınavı kazandığının açıklanmasının ardından konuyu meclise taşıdı

Geçtiğimiz hafta gerçekleşen TRT’nin Sözlü/Uygulamalı Mülakat Sınavı’nda 380 kişinin istihdam edilmesi gerekirken 252 kişinin istihdam edilmesi, sınava girenlerin tepkisini topladı. CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet konu hakkında Başbakan Binali Yıldırım yanıtlaması üzerine soru önergesi sunarak, meclis gündemine getirdi.

380 KİŞİNİN İSTİHDAM EDİLMESİ GEREKİYORDU

Konuyla ilgili açıklamada bulunan CHP Fatma Kaplan Hürriyet, 20 Şubat’ta TRT Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan Sözlü/Uygulamalı Mülakat Sınavı sonuçlar şeffaflık ilkesine aykırılık oluşturduğunu ifade ederek, “Açıklanan sonuçlar ilan edilen kadroların neredeyse yarısında bırakılmış ve emek veren yüzlerce gencin umutlarını söndürmüştür. Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunun personel ihtiyacının karşılanması amacıyla 2015 yılında yayına çıkan ilanda merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere; stajyer spiker, stajyer muhabir, yardımcı prodüktör, kamera asistanı, yapım ve yayın elemanı, teknisyen, yönetim hizmetleri uzman yardımcısı ve mali denetçi yardımcısı toplam 380 kişinin istihdam edilmesi gerekiyordu” dedi.

BOŞ KALAN KADROLARA KİMİ YERLEŞTİRECEKSİNİZ?

Açıklamasına devam eden CHP’li Hürriyet, “380 kişinin TRT’nin boş kadrolarına ataması yapılması gerekirken 252 kişinin ataması gerçekleşmiştir, geriye ise 128 kadro boşta kalmıştır. Radyo Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü (TRT) ilan ettiği kadrolarının neredeyse yarısı almış ve hiçbir açıklamada bulunmamıştır. Sınav sonuçlarındaki ortalamalar da yazılmamıştır. Puanı yetmesine rağmen gençlerimiz TRT sınavını kazanmadığı beyan edilmiştir. TRT’nin boş kalan kadrolarına kimi, ne şekilde yerleştireceği ise muammada kalmıştır. En kısa zamanda yaşanan mağduriyeti gidermesi ve gerekenin yapılması gerekmektedir” açıklamasında bulundu.

CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet’in, TRT sınavıyla ilgili olarak Başbakan Binali Yıldırım’a yönelttiği sorular;

1. Alımlar neye göre yapılmıştır?

2. Kadro sayısı neden azaltılmıştır?

3. Üniversite mezunu, deneyimli ve temiz iletişimcilerden başka TRT ne istemektedir?

4. Geçen yıllarda alımlar 2 katı iken bu yıl TRT bir o kadar vatan hainini kurumdan atmışken personel sıkıntısı sık sık dile getirilirken alımlar başka şekilde mi gerçekleştirilecektir?

5. TRT daha önceki alımlarında ilan ettiği kadronun yanı sıra bir o kadar daha yedek personeli de bünyesine katarken neden 16 ay süren ve Temiz Kadrolaşma isteyen bir kurum alımlarını yarıya indirmiştir?