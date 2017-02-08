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Trump-Erdoğan telefonda ne konuştu?

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Trump-Erdoğan telefonda ne konuştu?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile dün gece telefonda görüştü.

Görüşmede, Erdoğan'ın 15 Temmuz darbe girişimine değinerek, ABD’nin yeni dönemde FETÖ ile mücadelede Türkiye’nin yanında olmasını beklediğini söylediği ve iki liderin El-Bab ve Rakka'da birlikte hareket edilmesi konusunda ise mutabık kaldığı öğrenildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından görüşmeye ilişkin alınan bilgiye göre, telefon görüşmesi son derece olumlu ve samimi bir atmosferde gerçekleşti. Yaklaşık 45 dakika süren görüşmede müttefiklik ve yakın işbirliği vurgusu ön plana çıktı. Terörden arındırılmış güvenli bölge, mülteci krizi ve terörle mücadele başlıklarının gündeme geldiği görüşmede, Başkan Trump’ın, Türkiye ile ikili ilişkileri geliştirmek ve bölgesel konularda daha yakın işbirliği içerisinde olmak istediklerini söylediği öğrenildi.

 

FETÖ İLE MÜCADELE KONUŞULDU

Alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump’a başkanlık görevinde başarılar diledi ve 15 Temmuz darbe girişimine değinerek ABD’nin yeni dönemde FETÖ ile mücadelede Türkiye’nin yanında olmasını beklediğini söyledi. Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, PKK ile mücadelenin önemine dikkat çektiği, ABD'nin PYD/YPG'ye destek vermemesi gerektiğini söylediği öğrenildi. Öte yandan görüşmede iki lider, El-Bab ve Rakka'da birlikte hareket edilmesi konusunda mutabık kaldı. Görüşmede, Türkiye-ABD arasında ekonomik işbirliğinin artırılması için atılacak adımlar da görüşüldü. Edinilen bilgiye göre, CIA Direktörü Mike Pompeo, ilk yurtdışı ziyaretini yarın Türkiye’ye gerçekleştirecek. Ziyaret kapsamında Türk yetkililerle PYD ve FETÖ başta olmak üzere gündem maddelerini istişare edecek. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başkan Trump’ın, en kısa zamanda görüşmek konusunda mutabık kaldığı öğrenildi.

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