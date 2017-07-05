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TSM Korosu’ndan unutulmaz yaz konseri

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TSM Korosu’ndan unutulmaz yaz konseri
Gölcük Belediyesi Konservatuarı Değirmendere TSM Korosu, yaz etkinlikleri kapsamında muhteşem bir konser verdi.

Gölcük Belediyesi Konservatuarı Değirmendere TSM Korosu, Yüzbaşılar Mahallesi Uğur Mumcu Parkı Amfi tiyatroda konser verdi. Konser müzikseverleri adeta büyülerken solistler ve Şef Fuat Gürlük, birbirinden güzel eserleri başarıyla seslendirdi. 2 bölümden oluşan konserin ilk bölümünde solistler 12 eseri solo olarak seslendirirken ikinci bölümde Şef Fuat Gürlük 10 eseri seslendirerek izleyenlerin bir kez daha takdirini kazandı. Konsere Belediye Meclis Üyesi Bayram Girgin, Belediye Birim Müdürleri, Değirmendere Mahalle Muhtarı Nuran Zaim, Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Nurten Turnalı ile çok sayıda vatandaşlar katıldı.

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