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Tuba Premier Lig'den gümüş madalya ile döndü

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Tuba Premier Lig'den gümüş madalya ile döndü
İlimizin Dünya Şampiyonu milli karatecisi Tuba Yenen Yakan, Karate 1 Premier Ligi'nden gümüş madalyayla yurda döndü

BİN 384 SPORCU KATILDI

Karatenin ‘Şampiyonlar Ligi’ olarak kabul edilen Karate 1 Premier Lig’in 2017 yılındaki beşinci etabına Almanya ev sahipliği yaptı. Halle şehrinde düzenlenen müsabakalara 83 ülkeden bin 384 sporcu katılım gösterdi. Avrupa Şampiyonası altın madalyasını boynuna asan mavi beyazlı karateci Tuba Yakan da turnuvada ter döktü. Kumite 50 kiloda mücadele eden başarılı sporcu, ilk turunda Türk asıllı Alman sporcu Gizem Buğur’u 3-0 ile geçtikten sonra sırasıyla Sırp Tatjana Vulinovic, Belaruslu Irina Sharykhina, Amerikalı Jenna Brown ve Japon Fumika Ishiai’yi mağlup ederek adını finale yazdırdı. Altın madalya mücadelesinde Ukraynalı Anzhelika Terluyga karşısında tatamiden 2-0 mağlup ayrılan Büyükşehirli milli karateci, gümüş madalyanın sahibi oldu. Yeni sezon hazırlıkları kapsamında kalabalık bir kafileyle Almanya’ya giden Karate Milli Takımı, 42 sporcuyla verdiği mücadele sonucunda iki gümüş ve üç bronz madalya ile turnuvayı noktaladı.

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