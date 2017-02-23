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TÜBİTAK personelleri adliyeye sevk edildi

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TÜBİTAK personelleri adliyeye sevk edildi
Kocaeli'nde FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan 24 TÜBİTAK çalışanından 8'i adliyeye sevk edildi.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 24 TÜBİTAK çalışanı, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan 8 TÜBİTAK çalışanı ise bugün adliyeye sevk edildi.

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