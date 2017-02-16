  • BIST 87.882
  • Altın 145,540
  • Dolar 3,6686
  • Euro 3,8922
  • Kocaeli : 0 °C
  • İstanbul : 4 °C
  • Sakarya : 0 °C

TÜBİTAK'ta mühendislere operasyon

»
TÜBİTAK'ta mühendislere operasyon
Kocaeli Emniyetine bağlı terör ekipleri sabah erken saatte TÜBİTAK'ta operasyon yaptı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube ekipleri TÜBİTAK'ta FETO örgütüne yönelik çok önemli operasyona imza attı.Kocaeli merkezli, İstanbul ve Ankara'da gerçekleşen operasyonda 24 TÜBİTAK Mühendisi gözaltına alındı. Aralarında üst düzey isimlerinde bulunduğu operasyon kapsamında 8 Kocaeli, 14 İstanbul ve 2 Ankara'da olmak üzere 24 TÜBİTAK mühendisi gözaltına alındıktan sonra Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

Etiketler: , , ,
Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Gebze’de kaçak atığa geçit yok15 Şubat 2017 Çarşamba 09:04
  • Palet üretim tesisindeki tahta paletler alev alev yandı15 Şubat 2017 Çarşamba 09:01
  • Gasp zanlısı kafede otururken yakalandı15 Şubat 2017 Çarşamba 08:42
  • El-bab şehidi baba ocağı Darıca’ya getirildi15 Şubat 2017 Çarşamba 08:34
  • Çiftlikte yangın çıktı15 Şubat 2017 Çarşamba 08:25
  • Şehidimizin cenazesi yarın ilimize gelecek14 Şubat 2017 Salı 13:52
  • 'ByLock' kullandıkları iddia edilen 5 işçi adliyede14 Şubat 2017 Salı 13:35
  • İstanbul’dan geldi, Kocaeli’de vuruldu14 Şubat 2017 Salı 11:22
  • 5 öğretmen FETÖ'den tutuklandı14 Şubat 2017 Salı 08:23
  • PKK operasyonunda 4 tutuklama14 Şubat 2017 Salı 08:08
    • YAZARLAR
    SPOR YAZARLARI
    SİNEMALAR
    SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim