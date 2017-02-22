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TÜBİTAK’tan KOÜ’ye destek

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TÜBİTAK’tan KOÜ’ye destek
Kocaeli Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. Gökhan Duruksu'nun yürütücülüğünü yaptığı proje, TÜBİTAK 1003 destek programı kapsamında kabul edildi.

Bir çok üniversiteden 71 projenin başvuru yaptığı destek programında 8 üniversiteden 11 proje TÜBİTAK tarafından kabul edildi.  Kocaeli Üniversitesi Kök Hücre ve Gen Tedavileri Araştırma ve Uygulama Merkezi (KÖGEM) 'nden yürütücülüğünü Yrd. Doç. Dr. Gökhan Duruksu'nun yaptığı projede KÖGEM Öğretim üyelerinden Doç. Dr. Yusufhan Yazır, Yrd. Doç. Dr. Gülçin Gacar; Tıp Fakültesi Farmakoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve DETAB Başkanı Prof. Dr. Tijen Utkan, Üroloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Melih Çulha, Uzman Dr. Kerem Teke ile Deneysel Tıp Araştırma ve Uygulama Birimi (DETAB)’nden Vet. Hekim Cüneyt Özer yer alıyor.

 

KÖK HÜCRELERİ

Önerilen proje ile bölgesel yönlendirilmiş mutasyon ile genetik bilgisi değiştirilmiş erişkin kök hücrelerin erkek sıçanlara nakli sonrasında genetik modifikasyonu taşıyan germ hücrelerinin oluşturulması, spinal musküler atrofi hastalık modeli transgenik hayvanların eldesi ve model hayvanlarda CRISPR-Cas9 sistemi kullanılarak mutasyonların geri alınmasıyla gerçekleştirilecek gen tedavi yaklaşımının geliştirilmesi amaçlanıyor.

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