Hakan Yağcıoğlu

TÜFAD Gecesi için Yazlık Ilıcası’nda bulunan The Ness Otel’e gittik. Ustalara saygı gecesinde bir çok antrenör ağabeyimizi, hakem büyüklerimizi gördük…

Kimler yoktu ki…

Mete İnan…

Nasut Kayalı…

Fahri Tan…

Nezih Gündem, Erdoğan Arıkan, Süha Erbirsin, Süha Özkan, Zeki Kaya, Rasim Kara, Metin Türel, Tınaz Tırpan…

Ve daha niceleri…

Yazmaya kalksam sayfa yetmez…

Remzi Demirer hocanın TÜFAD adına yaptığı bu geceler dillere destan oluyor…

Hani iki yılda bir değil de, artık yıllık Mazda baskısını artırıyor…

The Ness Otel’in bol oksijenli ortamındaki gecede, nefis yemeklerin yanı sıra, güzel bir slayt gösterisiyle de gözlerimiz doldu…

Halen yaşayanlar ya da yaşamını yitirenler anıldı…

Üsküdar Faciası ile aynı güne denk geldiği için, faciadan kurtulan Şaban Aktürkoğlu ve Çiçi Yılmaz hoca (Yılmaz Tuncel)’i de orada gördük…

Nasut Kayalı amcanın konuşmasıyla tüylerimiz yine diken diken oldu…

Ve Erdoğan Arıkan kürsüden öyle bir konuşma yaptı ki, benim 30 yıllık arkadaşım gözlerimi doldurdu…

Ayakta alkışladım…

Gürbüzler’de oynarken hocam olan Levent Kılıçaslan ile aynı masadaydık…

Bol anı tazeledik…

Baçhisar’daki hocam Can Demirkıran, Kocaelispor’daki hocam Nezih Gündem ile söyleştik ve onların gecesini kutlamak bana ayrı bir haz verdi…

Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum demiş Hz. Ali…

Biz de onların hizmetindeyiz…

Bize futbolu öğrettiler…

Kendimize güvenmeyi öğrettiler…

Toplum içinde nasıl davranılması gerektiğini öğrettiler…

Şimdi buradan, üyesi bulunduğum TFFHGD Başkanı Mecit Keskin ve yönetimine sesleniyorum…

KASKF yaptı…

TÜFAD yapıyor…

Sıra bizde…

Çok görkemli bir hakem gecesi yaparak esti ustalarımızı oraya toplamalıyız…

Ersin Yıldırım…

Süleyman Arkan…

Arif Doğan Talay…

Mete İnan’ın gözleri dolu olarak ödül alışını görünce çok üzüldüm…

Galiba onlar konusunda affettirilmesi gereken bir gecikme içerisindeyiz…

Haydi sıra bizde…

Ben fahri olarak gönülden hazırım…

Baba dostum olan tüm eski hakem hocalarıma ulaşırım…

Çünkü bu sadece Mecit Keskin’in sorunu ve sorumluluğu değildir…