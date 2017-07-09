Tuğba ile Turgut'a çifte düğün

Aslen Amasyalı olan Güven ve Uysal ailelerinin çocukları dünya evine girdi.

Körfez Yarımca Hacı Osman Mahallesi'nde ikamet eden, aslen Amasyalı olan Kadriye ve Bahtiyar Güven çiftinin güzel kızları Tuğba, yine Amasyalı olan Sevgi ve Hasan Uysal çiftinin Mardin Kızıltepe’de Jandarma Uzman Çavuş olarak vazife yapan yakışıklı oğulları Turgut ile hayatını birleştirdi. İlk düğün Körfez Yarımca Kültür Merkezi'nde yapılırken ikinci düğün ise Amasya'da yapıldı. Güven ve Uysal aileleri bu güzel günde kendilerini yalnız bırakmayan ve düğün merasimlerine katılan herkese teşekkür ettiklerini söyledi.