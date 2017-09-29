Tuğçe ve Burhan yuva kurdu

Nesa Düğün Salonu’nda düzenlenen düğüne çok sayıda davetli yanı sıra Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez de katıldı. Genç çifte ömür boyu mutluluklar dileyen Başkan Üzülmez, çifti tebrik ederek hediyesini verdi.
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