Tuğçe ve Burhan yuva kurdu

Uzunçiftlik Ataevler Mahallesi sakinlerinden Fuat Karabulut'un oğlu Burhan Karabulut, Tuğçe Ağıl ile hayatını birleştirdi

Nesa Düğün Salonu’nda düzenlenen düğüne çok sayıda davetli yanı sıra Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez de katıldı. Genç çifte ömür boyu mutluluklar dileyen Başkan Üzülmez, çifti tebrik ederek hediyesini verdi.