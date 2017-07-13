Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İl Temsilciliği tarafından organize edilen ve toplam 900 ortaokul öğrencisi ile başlayan yaz okulunda ikinci haftaya gelindi. Geçtiğimiz yıllara göre daha kapsamlı ve başarılı olan Yaz Okulu’na Gebze, Gölcük, Darıca, Çayırova, Başiskele, Kartepe ve İzmit ilçelerinden katılım sağlandı. Bu sene ilimizden 900 ortaokul öğrencisinin kayıt yaptırdığı yaz okulunda tecrübeli gözetmenler denetiminde Kuran-i Kerim, Siyer-i Nebi gibi dini eğitimlerin yanı sıra yüzme, buz pateni, lazer park, kütüphane ziyaretleri, robotik atölye, binicilik, okçuluk, spor etkinlikleri, satranç, ebru, hat ve piknik gibi sosyal etkinlikler yapılıyor.
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TÜGVA yaz okulunda ikinci hafta
TÜGVA İl Temsilciliği tarafından organize edilen yaz okulunda ikinci haftaya gelin
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