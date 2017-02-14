TÜGVA’dan ‘Gençler camide buluşuyor’ etkinliği

TÜGVA Gölcük İlçe Temsilciliği Lise Koordinatörlüğü tarafından 'Gençler Camide Buluşuyor' programı gerçekleştirildi

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Gölcük İlçe Temsilciliği Lise Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen 'Gençler Camide Buluşuyor' programı TÜGVA İl Temsilcisi Yusuf Yazıcı ve Gölcük İlçe Müftüsü Mehmet Yazıcı'nın katılımları ile başladı. Programın amacı ise Gölcük’te bulunan gençlerin İslami bakışlarına yeni bir pencere katmak ve bu doğrultuda camilerde düzenlenecek olan sohbetlerle birlik ve beraberliğin sağlanması.

“GELECEĞİMİZİ ŞEKİLLENDİRECEĞİZ”

TÜGVA Gölcük İlçe Temsilcisi Av. Samet Genç, “TÜGVA değerleri içerisinde bizler, yeni nesil gençliğin şekillenmesi adına camilerde buluşmalara önem veriyoruz.. Ayrıca ilçemizde gençliğin sosyal, fiziksel, zihinsel ve manevi gelişimlerini önemseyen programlar ile gençlerle buluşmak bizleri heyecanlandırmaktadır. Bizler bu gençlik ile geleceğimizi şekillendirmek istiyoruz. İlki yapılan bu sohbetin sonucunda görüldü ki gençlerin böyle programlara ihtiyacı olduğudur” dedi.