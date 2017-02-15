TÜGVA’dan ‘Gençler camide buluşuyor’ etkinliği

TÜGVA Gölcük İlçe Temsilciliği Lise Koordinatörlüğü tarafından 'Gençler Camide Buluşuyor' programı gerçekleştirildi.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Gölcük İlçe Temsilciliği Lise Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen 'Gençler Camide Buluşuyor' programı TÜGVA İl Temsilcisi Yusuf Yazıcı ve Gölcük İlçe Müftüsü Mehmet Yazıcı'nın katılımları ile başladı. Programın amacı ise Gölcük’te bulunan gençlerin İslami bakışlarına yeni bir pencere katmak ve bu doğrultuda camilerde düzenlenecek olan sohbetlerle birlik ve beraberliğin sağlanması.