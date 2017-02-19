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TÜGVA’dan gençlere önemli yatırım

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TÜGVA’dan gençlere önemli yatırım
TÜGVA Gölcük Medeniyet ve Değerler Kulübü’nün tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Gölcük Ortaokul Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen Medeniyet ve Değerler Kulübü’nün tanıtım programı TÜGVA İlçe Temsilcisi Av. Samet Genç ve TÜGVA  Kocaeli İl Temsilcisi Yusuf Yazıcı’nın katılımları ile yapıldı.

 

AŞİYAN TESİSLERİNDE YAPILDI

Gölcük Aşiyan Tesisleri’nde gerçekleştirilen programa Gölcük Belediye Başkan Yardımcısı Levent Değirmenci, Gölcük İlçe Milli Eğitim Müdürü Ercan Gülsuyu, Gölcük Eğitim Bir-Sen Başkanı Nail Ekiz, Gölcük Ortaokul müdürleri ve Medeniyet ve Değerler kulübünün danışman öğretmenleri katılım gösterdi.

 

AMAÇLARINDAN BAHSETTİ

TÜGVA İl Temsilcisi Yusuf Yazıcı, “Türkiye Gençlik Vakfının yeni nesil gençlik kavramını siz öğretmenlerimiz ile birlikte gerçekleştirmek istiyoruz. Bu misyon doğrultusunda çocukluktan gençliğe ilk adımların atıldığı yaşlar olan ortaokul dönemindeki gençlerimiz için onların kişisel, ahlaki ve sanatsal gelişimlerine destek olmak amacıyla vakfımız tarafından Medeniyet ve Değerler Kulübü’nü hayata geçirdik” diyerek katılımcılara Medeniyet ve Değerler Kulübünün çalışma amacını anlattı. 

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