Tüm Bel Sen'de başkan değişmedi!

Tüm Bel Sen Kocaeli Şubesi’nin 6’ncı Olağan Genel Kurulunda mevcut başkan Erdal Karakuş tek aday olarak girdiği seçimde tekrar başkan seçildi

Toplam 385 üyesi bulunan Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası(Tüm-Bel-Sen) Kocaeli Şubesi’nin 6’ıncı Olağan Genel Kurulu dün Eğitim Sen Kocaeli Şubesi Toplantı Salonu’nda düzenlendi. Gerçekleşen kongreye KESK’e bağlı sendikaların başkanları ve demokratik kitle örgütlerinin temsilcileri katıldı. Kongrede Tüm Bel Sen Şube Başkanı Erdal Karakuş tek aday olarak şeçime girdi. Kongrede; Divan Başkanlığına Eski Milletvekili Bekir Yurdagül, BES Şube Başkanı Gülüzar Ateş, yardımcılığına Petrol İş eski Şube Başkanı Ali Buğdacı ve seçildi. Kongre sonunda oy kullanma hakkı olan 61 delegenin 56’sının oyunu alan mevcut başkan Erdal Karakuş 3’üncü kez başkan seçildi.

“KENDİLERİ GİBİ DÜŞÜNMEYEN İNSAN KALMAYACAK”

Kongrede açılış konuşması yapan Diva Başkanı Bekir Yurdagül, “Türkiye zor bir süreçten geçiyor. 15 Temmuz’dan sonra var olan çalışanlar, muhalifler, özgürlükler insan hakları üzerindeki baskılar arttı. OHAL de çıkarılan KHK ile anayasa hukuk uygulanmaz hale geldi. Keyfi bir yönetim hüküm sürmeye başladı. İnsanlar korkmaya başladılar. Kocaeli Demokrasi Girişimi adı altında örgütlendik” dedi. Kocaeli’nin önemli bir kent olduğunu belirten Yurdagül, “16 Nisan Pazar günü referandum ile ülkenin geleceğini oylayacağız. Tek kriterleri benden misin, değil misin? İmam hatipli misin, değil misin? Kamuda kendileri gibi düşünmeyen insan kalmayacak. Ülkemizi seven bizler 16 Nisan’a kadar 7/24 çalışmak zorundayız. Ben de eski sendikacıyım. Sendikamıza destek olmalıyız” diye konuştu.

“SAYISIZ KATLİAM İLE KARŞILAŞTIK”

Divan Başkanı Bekir Yurdagül’ün konuşmasının ardından söz alan mevcut başkan Erdal Karakuş, sendikanın 26. Yılında 6. Olağan Kongresini gerçekleştirdiklerini söyledi. Karakuş, “26 yıldır bu ülkenin ve bu topraklarda yaşayan emekçilerin menfaatine olan neyse onu söyledik. Bunu yaparken korkmadık. Çünkü ne söylediysek bilime, evrensel demokrasiye ve çağdaşlık normlarına başvurduk. Halkların kardeş olduğuna, barışa, sömürüsüz bir dünyanın olabileceğine inandık. Son 3 yılda ülkemiz kelimenin tam anlamıyla bir cehennemden geçti. Sayısız çatışma, katliam, iş kazaları, kadın cinayetleri, suikastlar ile yüzleşmek zorunda kaldık” ifadelerini kullandı.

“İKTİDAR DARBEYİ FIRSATA DÖNÜŞTÜRDÜ”

10 Ekim Ankara katliamında sendikamız ve konfederasyonumuz üyesi yoldaşlarımızı toprağa verdik diyen Karakuş, “Bütün bunlar yetmezmiş gibi 15 Temmuz'da bizim yıllardır dile getirdiğimiz tarikat cemaat yapılanması bir grup darbe teşebbüsünde bulundu. Darbelere karşı 40 yıldır çığlık atan bizler, haydi demokrasi diye haykırırken, daha darbe gecesi üyelerimize demokrasi çağrısı yapıp bu darbeye teslim olmayın derken, bugünün iktidar yardakçıları köşe bucak gizleniyorlardı. Bir daha darbe olmasın ve bunun için acil demokrasi paketleri hayata geçsin diye mücadele ederken iktidar bu darbeyi bir fırsata dönüştürüp, kendilerinden saymadıkları herkes için bir tasfiye amacıyla kullanmaya başladılar” şeklinde konuştu.

“NEGATİF AYRIMCILIK BİTMİYOR”

Konfederasyonumuzdan on binlerce emekçi önce açığa alındı ve bunlardan üç binin üzerinde arkadaşımız ihraç edildi diyen Karakuş, “Öncelikle ifade ediyoruz ki, tümü hukuksuz bir gece yarısı kararnamesi ile ekmeklerinden edilen bu arkadaşlarımızın hepsi işyerlerine geri dönünceye dek mücadelemize devam edeceğiz. Ortadoğuda sonu belirsiz bir savaşın içerisine sürüklenmekte. Bizler KESK olarak yıllardır bu coğrafyada barışın tarafı olun derken, her gün bir başka canımızı, canlarımızı kaybetmeye devam ediyoruz. Artık yeter. Emekçiler bu ülke değerlerinin %96'sını üretiyor ancak karar mekanizmalarında etki gücümüz sıfıra yakın. Belediyelerde siyasi adam kayırma, görevde yükselmede adaletsizlik, kendinden olmayana negatif ayrımcılık bitmek bilmiyor. Belediyelerde kadınlar ayrı bir baskı görüyor. Emekliliğe zorlamalar, bezdirmeler artarak devam ediyor. itfaiyecilerin, zabıtaların, teknik elemanların dağ gibi kadro sorunları bekliyor” dedi.

“ÜLKEDE AYRIŞMA HAD SAFHADA”

İş güvencesinin KHKlar ile fiilen sıfırlandığını söyleyen Karakuş, “Her memur sabah uyandığında acaba ihraç edildim mi korkusu yaşıyor. İhraç edilenler ne ile suçlandığını dahi öğrenemiyor. Açlığa terk edilen emekçiler tarifi mümkün olmayan sosyal travmalara sürükleniyor. Hiçbir sendikaya danışılmamış ve fikri sorulmamış bir paket meclisten geçiriliyor. Paketin içeriğine baktığımızda emekçilere dair tek bir düzenleme görülemiyor. Ülkede çatışma ve ayrışma had safhadayken bir de evet-hayırcı şeklinde derinden yarılıyor. Evetçiler, hayırcıları teröristler ile aynı kampta olmakla itham ediyor. Buna sokak baskısı eşlik ediyor. Her sabah yeni bir khk ile uyanmaktan, ayrı bir patlama ve katliam haberi duymaktan, her akşam dövizin dalgalanmasından, sabah cebimizdeki liranın erimesinden, her sabah yeni bir tartışmanın yaratılmasından bıktık” ifadelerini kullandı.

“İKTİDAR BİZDEN ÖZÜR DİLEMELİ”

Karakuş, “Bizler KESK olarak diyoruz ki, bu ülkeyi son 40 yılda yöneten tüm iktidarların bizden bir özür borçları var. Çünkü bu ülkenin menfaatine ne söylediysek tersini yaptınız. Bizlerin bugüne dek söylediklerimizin yüzde ellisini yapmış olsaydınız, bugün bambaşka bir Türkiye'ye bakıyor olacaktık. Bunun dışında her seçenek gericiliğe, radikalizme, şiddet sarmalına ve karanlığa çıkar. Öyle bir karanlıktır ki o bir kez düştüğünüzde on yıllarca çıkmanız mümkün olmaz. Acilen demokrasi, acilen Ohal'in kaldırılması, acilen toplumsal ve topyekun bir anayasa değişikliği, bunun için, bilim insanlarına başvurma, acilen toplumsal barış, acilen KHK’ların yürürlükten kalkması, acilen emekçilerin söz karar hakkının tanınması diliyoruz. Bu talepleri inatla ısrarla, istemeye devam edeceğiz” diye konuştu.

ERDAL KARAKUŞ KİMDİR?

1975 İzmit doğumlu. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri alanında Yüksek Lisans mezunu. 2008 yılından bu yana sendikacılık yapıyor. 2 dönemdir Tüm Bel Sen Kocaeli Şube Başkanlığını yürütüyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı’nda çalışıyor. Bekar. Öğrenci hareketinden bu yana emek ve demokrasi mücadelesinin içinde yer alıyor.

Yönetim Kurulu

Erdal Karakuş, Güzide Saatçi, Selim Eren, İsmail Hakkı Güven, Fadime Günsel, Şafak Yaşartekin, Ayla Yükselen

Denetleme Kurulu

Sabri İbiş, A. Celal Kaplan, Rabia Eskin

Disiplin Kurulu

Ergün Yaşar, Şengül Demirer, Ayhan Aktaş, İbrahim Temel, Şafak Karagöz

Genel Merkez Genel Kurulu Delegeleri

Erdal Karakuş, Gültetin Aksoy, Hüseyin Akyol, Ceylan Kuzlu, Güzide Saatçi, Fadime Günsel, Şafak Yaşartekin

KONGRE TARİHLERİ

Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası(Eğitim –Sen) Kocaeli Şubesi’nin Olağan Genel Kurulu 25 Şubat Cumartesi Günü Kocaeli Yüksek Öğrenim Derneği(KYÖD)Lokali’nde gerçekleşecek. Eğitim Sen Şube Başkanı Suca Omurca emekli olduğu için tekrar aday olamayacak. Eğitim Sen’de 284 delegenin oy kullanma hakkı bulunuyor. Toplam 188 üyesi bulunan Yol, Yapı, Altyapı, Tapu ve Kadastro Emekçileri Sendikası(Yapı-Yol-Sen) Kocaeli Şubesi’nin 6’ıncı Olağan Genel Kurulu 18 Şubat Cumartesi Günü SES Kocaeli Şubesi Toplantı Salonu’nda gerçekleşecek. Yapı Yol Sen Şube Başkanı Etem Kartal tekrar aday olacak. 53 delegenin oy kullanma hakkı bulunuyor. Büro Emekçileri Sendikası(BES)’in 8’inci Olağan Genel Kurulu ise 18 Şubat tarihinde Eğitim Sen Kocaeli Şubesi Toplantı Salonunda gerçekleşecek. BES Şube Başkanı Gülüzar ateş kongrede tekrar aday olacak. BES’in 214 üyesi bulunuyor. Sağlık ve Sosyal hizmet Emekçileri Sendikası(SES)Kocaeli Şubesi’nin kongresi 19 Şubat Pazar Günü gerçekleşecek. Kongrede 85 delegenin oy kullanma hakkı bulunuyor. Mevcut Başkan Mustafa Yıldız 2 dönemdir başkanlık yaptığı için aday olamayacak. Selin BECER