Tüm emekçiler "HAYIR" demeli

Referandumda emekçilerin tavrıyla ilgili düzenlediği basın açıklamasında konuşan CHP İzmit Emek Bürosu Başkanı Ömer Akın, “Emekçilerin çıkarlarının bir kişinin iki dudağı arasına sıkıştırıldığı bir rejime emekçiler hayır demelidir” dedi.

CHP İzmit İlçe Emek Bürosu, dün İlçe binasında referandumda emekçilerin tavrıyla ilgili basın açıklaması gerçekleştirdi. Açıklamaya CHP Kocaeli Emek Bürosu Başkanı Adnan Tok ve CHP İzmit Emek Bürosu Başkanı Ömer Akın katıldı.

“ÖZÜNDE BAŞKANLIK SİSTEMİDİR”

Açıklamada konuşma yapan CHP İzmit Emek Bürosu Başkanı Ömer Akın, “Jet hızı ile parlementodan geçirilen Cumhurbaşkanlık sistemi önümüzdeki Nisan ayında referanduma sunulacak. Bu referandum ile ülkemizin 150 yıla yaklaşan parlamenter geleneğine ve uygulamasına son verilmek isteniyor. Kabul edilmesi halinde Meclis işlevsiz kılınacak ve kuvvetler birliğine dayalı bir tek adam rejimi ile ülke yönetilecek. Emek Bürosu olarak konuyu emeği ile geçinenler açısından değerlendiriyoruz. Başkanlık rejimine sendikal hak ve özgürlükler açısından baktığımızda hiç de iç açıcı olmadığını görüyoruz. Bize sunulan değişiklik metninde sistemin adı her ne kadar Cumhurbaşkanlığı rejimi olsa da bu özünde bir başkanlık sistemidir” diye konuştu.

“GÜÇLÜ BİR HAYIR DEMELİ”

DİSK’in yaptığı bir araştırmada başkanlık sisteminin olumsuzlukları net bir biçimde gösterdiğini söyleyen Akın, “Başkanlık rejimine sahip ülkelerde temel işçi hakları ve sendikal haklar daha yoğun biçimde ihlal ediliyor. Başkanlık sistemi işçilerin emekçilerin yararına olmayan bir düzendir. Parlamenter sistemin başkanlık sisteminden üstün olduğu çok net bir biçimde görülmektedir. Emekçilerin çıkarlarının bir kişinin iki dudağı arasına sıkıştırıldığı bir rejime emekçiler hayır demelidir. CHP İzmit İlçe Emek Bürosu olarak kentimiz ülkemizdeki tüm emekçileri Nisan ayında yapılması planlanan referandumda güçlü bir şekilde hayır demeye davet ediyoruz” ifadelerini kullandı. Selin BECER