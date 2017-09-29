Tüm İşçi Emeklilerinde başkan değişmedi

Tüm İşçi Emeklileri kongreye gitti.

Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği Kocaeli Şubesi’nin geçtiğimiz gün gerçekleşen 13’üncü Olağan Genel Kurulu’nda tek aday olan mevcut başkan Celal Filiz güven tazeleyerek kongreye katılanların tamamının oyu ile tekrar başkan seçildi. İzmit Belediye İş Hanı, Batı Blok, Kat:4 adresinde bulunan derneğin genel kurulu; İzmit Fethiye Caddesi, Feridun Özbay Sokak’ta faaliyet gösteren Din Görevlileri Derneği Lokali’nde gerçekleşti.

GENEL MERKEZ YÖNETİCİLERİ KATILDI

Kongrenin divan başkanlığını Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Satılmış Çalışkan yaptı. Kongreye ayrıca Genel Merkez Teşkilat Sekreteri Mustafa Saroğlu, Özel Kalem Müdürü Mustafa Duran, mevcut başkan ve başkan adayı Celal Filiz ile dernek üyeleri katıldı. Çoğunluğun aranmadığı kongreye 12 bin dernek üyesinden 80 kadarı katılım sağladı. 3 yılda bir yapılan genel kurul sonunda mevcut başkan Celal Filiz tekrar başkan seçildi. Filiz kongreye katılarak kendisine ve yönetimine destek olan herkese teşekkür ederek yeni dönemde de emeklilerin haklarını aramaya ve dayanışmayı sağlamaya devam edeceklerini söyledi. Selin BECER

Genel Kurul sonunda oluşturulan yönetim, denetim ve üst kurul delegesi listesi şöyle:

Yönetim Kurulu: Celal Filiz(başkan), Hasan Tezcan, İsmail Calap, Erdoğan Yücel, Sevda Özcan

Denetim Kurulu: Kadir Yalçınöz, Hamdi Çelik, İsa Duman

Üst Kurul Delegeleri: Celal Filiz, Hasan Tezcan, İsmail Calap, Erdoğan Yücel, İsmail Beşer, Sabri Çakım, Kemal Şimşir, Ayhan Çetin, Fikri Erçetin, İsmail Aslan, Zülküf Korkmaz, Mustafa Çil, İsa Duman.