Karamürsel Bakır Madenliler Derneği, SP İlçe Başkanlığı görevine yeni seçilen Mehmet Özalay ve yönetim kuruluna hayırlı olsun dileklerini iletmek için ziyarette bulundu. Ziyaret sonrası açıklamada bulunan Bakır Madenliler Derneği Başkanı Önder Kaymaz, "Oldukça sıcak bir atmosferde karşılandık. Biz Bakır Madenliler Derneği olarak demokrasimizin vazgeçilmez unsurları olan tüm siyasi partilere eşit mesafedeyiz. Sayın Mehmet Özalay ve ilçe yöneticilerinin halisane gayretlerini takdir ediyoruz. Derneğimiz ile Saadet Partisi arasında dayanışma ve dostluk köprülerinin oluşmasını temenni ediyoruz. Misafirperverlikleri nedeniyle kendilerine ayrıca teşekkür ediyoruz” dedi.
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Tüm siyasi partilere eşit mesafedeyiz
SP İlçe Başkanlığı görevine yeni seçilen Mehmet Özalay ve yönetim kuruluna ziyarette bulunan Karamürsel Bakır Madenliler Dernek Başkanı Önder Kaymaz, “Tüm siyasi partilere eşit mesafedeyiz” dedi.
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Tüm siyasi partilere eşit mesafedeyizSP İlçe Başkanlığı görevine yeni seçilen Mehmet Özalay ve yönetim kuruluna ziyarette bulunan Karamürsel Bakır Madenliler Dernek Başkanı Önder Kaymaz, “Tüm siyasi partilere eşit mesafedeyiz” dedi.
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