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TÜMOSAN hisseleri çakıldı

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TÜMOSAN hisseleri çakıldı
TÜMOSAN, Savunma Sanayii Müsteşarlığı ile Altay tankı projesinin güç grubunun geliştirilmesi için imzalanan sözleşmenin karşılıklı iptal edildiğini duyurdu

TÜMOSAN ve SSM Altay tankı güç grubu sözleşmesini iptal etti. Haberin ardından şirketin hisseleri yüzde 9,3 düşüşle açıldı. 18 Temmuz'dan bu yana en sert gerilemeyi kaydeden hisse 10:00 itibariyle yüzde 10,3 düşüşle 7,23 lira seviyesinden işlem görüyor.

 

SÖZLEŞME FESHEDİLDİ

Cuma günü KAP'a yapılan açıklamaya göre, TÜMOSAN'ın Altay Tankı motor geliştirme için Savunma Sanayii Müsteşarlığı ile imzaladığı ikinci ek süre Cuma günü sona erdi ve şirket ortağı Avusturyalı firma AVL ile sözleşme iptalinin ardından, Savunma Sanayii Müsteşarlığı ile imzaladığı sözleşmeyi cezasız olarak karşılıklı feshettiğini açıkladı.

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